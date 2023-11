O que significa dar ‘unfollow’ nas redes sociais?

A apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o marido, Alexandre Correa, no sábado, 11. Após a denúncia, a ex-modelo foi em seu Instagram e deu unfollow em Correa, atitude que movimentou as redes sociais.

Mas, afinal, o que é dar unfollow em alguém?

O termo se popularizou com o crescimento de redes sociais como Instagram, Facebook e X (ex-Twitter), no final dos anos 2000, início dos anos 2010. Em tradução literal para o português, unfollow quer dizer “não seguir”, ou seja, deixar de seguir uma pessoa nas redes sociais. A palavra é o antônimo de follow, que em português é “seguir”, no sentido de “adicionar”. Ainda assim, seu significado vai além de sua tradução.

Hoje em dia, é comum ouvir dizer que uma pessoa deu unfollow no ex-namorado depois que terminaram, ou que um amigo parou de falar com o outro e por isso deu unfollow. Isso porque, apesar de parecer simples, a palavra não apenas quer dizer que você parou de seguir alguém, mas, no universo das redes sociais, dar unfollow em alguém tem sentido de encerramento de relação.

Veja o que significa dar 'unfollow' em alguém Foto: Alice Labate/Estadão

Como dar unfollow no Instagram?

No Instagram, o usuário precisar estar logado em seu perfil, acessar a conta da pessoa que quer dar unfollow, clicar na aba Seguindo e, em seguida, no novo menu que surge na tela, selecionar a opção Deixar de seguir.

Como dar unfollow no X?

No X, depois de se conectar a sua conta, o usuário deve clicar no ícone de lupa, na parte inferior da tela, e usar a barra de pesquisa para procurar a pessoa que quer deixar de seguir. Ao encontrar o perfil que quer dar unfollow, entre na página da pessoa e clique em Seguindo, indo depois em Deixar de seguir.

Como dar unfollow no Facebook?

No Facebook, depois de logar em sua conta pessoal, use a barra de pesquisa para procurar o perfil da pessoa que deseja parar de seguir e acesse. Depois, clique na opção Amigos ou Seguindo e selecione Desamigar, se vocês se seguem mutuamente, ou Deixar de seguir.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani