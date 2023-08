Papa Francisco no Mortal Kombat? Game clássico é recriado em IA com nomes famosos

A franquia de jogos de luta Mortal Kombat ganhou uma nova versão com inteligência artificial (IA). Um usuário da rede social Reddit utilizou a tecnologia para transformar pessoas reais em personagens icônicos do jogo, compartilhando o resultado na plataforma.

Conta do Reddit recriou personalidades famosas no jogo Mortal Kombat Foto: Reddit/Reprodução

Diferente da versão original, que conta com personagens próprios, a versão customizada conta com figuras da vida real. Personalidades como Beyoncé, Rainha Elizabeth II, Madre Teresa, Cristiano Ronaldo, Joe Biden, Albert Einstein, Elvis Presley e até o papa Francisco foram recriadas pela IA.

O jogo já trouxe personagens especiais para o seu cenario, como o Coringa e o Exterminador, do universo da DC Comics, mas nunca pessoas reais. A publicação foi feita em um fórum dedicado ao Midjourney, servico que usa IA para criar imagens e videos conforme comandos de texto enviados por um usuário.

Com a chegada do ChatGPT, no final do ano passado, outras empresas passaram a investir em suas próprias IAs gerativas, capazes de gerar conteúdos originais como fotos, videos e textos. Grandes companhias de tecnologia como Google e Microsoft investiram em sistemas do tipo seguindo essa linha.

*Alice Labate é estagiária sob supervisao do editor Bruno Romani