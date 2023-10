Na quarta-feira, 25, o Estadão lançou a Leia, seu próprio chatbot de inteligência artificial (IA) que atua como uma assistente virtual de leitura. A Leia formula suas respostas usando como base de informações o arquivo de conteúdos publicados no jornal, o que permite que ela ofereça respostas precisas e atualizadas. Para acessar a Léia, basta ir a leia.estadao.com.br.

Nesta primeira fase experimental, a Leia responde apenas sobre os publicados no Link, a editoria de tecnologia do Estadão - a ideia é ampliar a cobertura para todas as editorias do jornal. Assim, todos os fatos relevantes do mundo tecnológico estão no “cérebro” do chatbot. Além disso, a Léia é capaz de explicar conceitos complicados sobre tecnologia, como, por exemplo, “o que é supercondutividade em temperatura ambiente?”.

Leia é a nova IA do Estadão que atua como uma guia de leitura Foto: Estadão

Por isso, eu decidi testar a Léia e fazer perguntas sobre computação quântica, tendo em vista que a tecnologia vem ameaçando a segurança de dispositivos eletrônicos. Fui na barra de bate-papo e iniciei a “pesquisa” perguntando “O que é computação quântica?”. Leia respondeu:

A computação quântica é um campo da ciência da computação que estuda como utilizar as propriedades da mecânica quântica para realizar cálculos e processamentos de informações de forma mais eficiente do que os cálculos clássicos. Enquanto os computadores clássicos usam bits que podem representar apenas 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem representar 0, 1 ou ambos simultaneamente, graças às influências da superposição quântica.

Essa capacidade dos qubits de estarem em múltiplos estados ao mesmo tempo permite que os computadores quânticos processem uma quantidade enorme de informações de forma paralela, o que pode levar a avanços inovadores em áreas como criptografia, simulação molecular, otimização de problemas complexos e inteligência artificial.

Apesar do potencial da computação quântica, os dispositivos quânticos atuais ainda enfrentam desafios técnicos para alcançar seu pleno funcionamento. No entanto, os investigadores continuam a trabalhar para superar essas limitações e desenvolver computadores quânticos mais poderosos e resultados.

Logo ao final da resposta, a IA sugeriu perguntas que eu poderia fazer a ela e indicou as matérias que usou como fonte para me responder.

Léia é capaz de dar respostas atualizadas porque tem como base de dados as notícias do jornal Foto: Estadão

Como eu ainda não entendo o suficiente sobre o assunto para formular mais questões para a Leia, resolvi continuar a conversa selecionando uma das perguntadas sugeridas por ela. Escolhi “Quais são as aplicações da computação quântica?” e ela respondeu:

A computação quântica tem uma ampla gama de aplicações potenciais em diversas áreas. Algumas das principais aplicações da computação quântica incluem:

Simulação molecular: A capacidade dos computadores quânticos de processar uma quantidade enorme de informações de forma paralela pode ser usada para simular a interação de modelagem e desenvolver novos materiais, medicamentos e habilidades.

Otimização de problemas complexos: A computação quântica pode ser usada para resolver problemas de otimização complexos, como roteamento de veículos, alocação de recursos e planejamento logístico, de forma mais eficiente do que os cálculos clássicos.

Criptografia quântica: A computação quântica também pode impactar a segurança da informação. A criptografia quântica utiliza princípios da mecânica quântica para garantir a segurança das comunicações, tornando praticamente impossível a interceptação e decodificação de informações.

Inteligência artificial: A capacidade dos computadores quânticos de processar grandes volumes de dados e realizar cálculos complexos pode progredir avanços na área de inteligência artificial, permitindo o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes e a resolução de problemas mais complexos.

A resposta em tópicos facilitou meu entendimento sobre o conceito e ainda pude ler mais sobre o assunto nas matérias indicadas por ela como fonte.

Apesar de ainda estar em fase de testes, IA é capaz de dar respostas completas sobre diversos assuntos Foto: Estadão

Segui com mais uma pergunta, dessa vez formulada por mim: “Por que a computação quântica é importante?”. Leia respondeu:

A computação quântica é importante porque oferece um potencial revolucionário para resolver problemas complexos de forma mais eficiente do que os computadores clássicos. Além disso, ela tem uma ampla gama de aplicações em diversas áreas. Algumas das principais aplicações da computação quântica incluem:

É possível ter um bate-papo com a Léia usando apenas as perguntas que ela mesma sugere ao usuário Foto: Estadão

Para finalizar a conversa, decidi usar mais uma dúvida sugerida pela IA para ter um entendimento mais completo sobre o tema. Perguntei “Quais os desafios da computação quântica?”. A resposta foi a seguinte:

A computação quântica enfrentou alguns desafios importantes. Um dos principais desafios é a construção de qubits eficaz e confiável, que é uma unidade básica de informação em um computador quântico. Os qubits são extremamente sensíveis a interferências externas, o que pode levar a erros nos cálculos. Além disso, a criação de um ambiente controlado e isolado o suficiente para manter a coerência dos qubits é um desafio técnico complexo.

Outro desafio é a escalabilidade. Atualmente, os computadores quânticos têm um número limitado de qubits, o que restringe sua capacidade de resolução de problemas complexos. Aumentar o número de qubits e garantir que eles funcionem de forma estável é um desafio para os pesquisadores.

Além disso, a computação quântica ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento e muitos dos algoritmos e aplicações práticas ainda estão sendo explorados. É necessário um esforço contínuo de pesquisa e desenvolvimento para avançar nessa área e descobrir novas aplicações e soluções.

Com todas essas respostas já posso dizer que entendo do assunto!

Até o momento, a IA responde apenas perguntas relacionadas à tecnologia, mas futuramente será capaz de responder sobre qualquer assunto Foto: Estadão

Tem dúvidas para a Leia? Deixe na sessão de comentários abaixo ou teste a IA você mesmo, acessando leia.estadao.com.br.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani