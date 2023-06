Presidente do UFC quer que luta de Musk e Zuckerberg aconteça de verdade

Dana White, o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), confirmou na quinta-feira, 22, seu interesse em promover o aguardado confronto entre os bilionários da tecnologia Elon Musk, CEO do Twitter e da Tesla, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa do Facebook e Instagram.

No mesmo dia da declaração do ‘chefão’ do UFC, Musk “desafiou” em tom de brincadeira Zuckerberg para uma luta após ver a notícia de que a Meta está criando uma nova rede social para competir com o Twitter.

Mark Zuckerberg compete em jiu-jitsu em maio deste ano e ganha duas medalhas Foto: Instagram/@zuck/Reprodução

Durante uma entrevista ao programa americano TMZ Live, White revelou ter conversado com a dupla de bilionários e afirmou que ambos estão levando a ideia da luta a sério. “Conversei com Mark e Elon, e ambos estão absolutamente comprometidos com isso”, disse.

De acordo com o presidente do UFC, o confronto entre Musk e Zuckerberg tem potencial para se tornar o maior evento de todos os tempos, superando a luta entre Floyd Mayweather e Colin McGregor, que contou com uma audiência de 50 milhões de espectadores apenas nos EUA, segundo a Sky News.

Zuckerberg é um entusiasta do jiu-jítsu, arte marcial japonesa, e em maio, o bilionário conquistou duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, em sua primeira competição na modalidade.