Professor digital: saiba como melhorar o seu inglês com o ChatGPT

O ChatGPT é um modelo de linguagem sofisticado e treinado em uma vasta gama de textos em vários idiomas — como português, espanhol e, sobretudo, inglês. Como resultado, a plataforma possui habilidade considerável para compreender e gerar respostas na chamada “língua universal” (ou seja, consegue “falar” com qualquer pessoa, não importa em qual idioma). Isso converte o chatbot em um instrumento de aprendizagem valioso.

É como ter um amigo virtual ou um tradutor particular gratuito, capaz de solucionar suas dúvidas a qualquer momento. Com ele, é possível traduzir textos, corrigir erros ortográficos e simular diálogos. Todos esses recursos estão acessíveis em um só lugar, com apenas alguns cliques.

Também cabe lembrar que, quanto mais detalhados forem os comandos (ou prompts) dados pelo usuário, mais precisas serão as soluções do “robô”. É uma boa ideia, inclusive, pedir que a inteligência artificial (IA) atue como um professor de inglês para tornar a conversa mais didática.

A seguir, confira cinco maneiras para aprender inglês com o auxílio do ChatGPT.

Traduza textos

Uma maneira evidente de aproveitar a ferramenta criada pela OpenAI é ordenando que ela faça a tradução de textos do seu idioma para o inglês, ou vice-versa, da mesma forma que no Google Tradutor.

No entanto, o ChatGPT se destaca pela sua capacidade de personalizar suas respostas de acordo com as demandas de cada um e de seguir instruções específicas. Torna-se viável até definir o uso de expressões mais formais ou informais.

Sugestão de comando: “Como digo ‘obrigado’ em inglês?”

Teste seu vocabulário sobre vários temas

Peça explicações sobre o significado de uma palavra e como utilizá-la. Nesse caso, é importante especificar os tópicos que você deseja discutir, como esportes ou cinema. Depois, é só perguntar sobre informações complementares, como sinônimos e antônimos.

Sugestão de comando: “Qual é a diferença entre ‘movie’ e ‘film’?”

Aprenda gramática

O ChatGPT oferece suporte aos usuários com dúvidas sobre estruturas textuais, conjugação de verbos e pontuações. Para enriquecer o aprendizado, exija exemplos de frases que ilustrem o uso de determinada regra gramatical.

Sugestão de comando: “Como conjugar o verbo ‘have’ no pretérito perfeito?”

Pratique sua pronúncia

Que tal praticar sozinho? Basta solicitar que o chatbot desenvolva frases para que você diga em voz alta posteriormente. Se preferir, forneça um tópico para ensaiar situações específicas, como uma entrevista de emprego ou uma viagem de negócios.

Além disso, vale a pena experimentar a interação por voz a partir do aplicativo disponível para iPhone (iOS). Nele, há uma opção nativa para essa função, localizada ao lado da barra de digitação. Já na versão web, extensões que permitem converter texto em fala são alternativas.

Sugestão de comando: “Converse comigo em inglês sobre…”

Detecte e corrija erros

Como diz o ditado: “É errando que se aprende”. Logo, esteja atento a deslizes em textos escritos por você. Aliás, automatizar esse processo é simples. Basta colar o texto no ChatGPT e, em seguida, pedir que eventuais equívocos sejam identificados e/ou retificados.

A IA ainda sugere uma estrutura melhor, com um vocabulário mais interessante. No entanto, lembre-se de que as inteligências artificiais podem cometer erros. Se for preciso, consulte um dicionário ou um especialista em língua inglesa.

Sugestão de comando: “Revise o texto e aponte as correções necessárias.”