Qual é o cachorrinho mais feliz do mundo? Brincadeira testa os limites da IA

NEW YORK TIMES - Qual é o cachorrinho mais feliz que você consegue imaginar? Será que ele está radiante de alegria em um plano celestial ou brincando em um campo de flores psicodélicas?

Se essas imagens forem difíceis de imaginar, fique tranquilo: a inteligência artificial (IA) pode criar imagens com os cenários visuais mais absurdos e cores vibrantes que você já viu. Porém, nas redes sociais, alguns estão testando os limites da tecnologia.

Embora as imagens geradas por IA possam perturbar com seu realismo estranho - pense no Papa com o jaquetão puffer - muitos encontraram uma forma de se divertir com essas IA. Recentemente, o ChatGPT lançou uma atualização que permitia que as pessoas fizessem comandos para gerar imagens - e não demorou muito para que alguns começassem a levar o chatbot aos seus limites.

Em novembro, Garrett Scott McCurrach, executivo-chefe da Pipedream Labs, uma empresa de robótica, publicou no seu Twitter uma imagem de um ganso com uma proposta: “Para cada 10 curtidas que esta imagem receber, pedirei ao ChatGPT para tornar este ganso um pouco mais bobo”. Como a publicação foi curtida dezenas de milhares de vezes, o ganso passou por algumas dificuldades de crescimento.

A primeira atualização foi bastante modesta, dando ao ganso um chapéu de aniversário colorido e um sorriso largo digno de um personagem da Disney. No entanto, no sexto prompt, ele já tinha um segundo par de olhos, colocado patins e sido banhado em uma colagem de luzes onduladas, instrumentos de bronze e planetas com anéis.

As versões anteriores dos chatbots de IA exigiam que os usuários fornecessem instruções artísticas detalhadas. McCurrach, que usa IA em seu trabalho, disse que usar a última versão do ChatGPT é como “falar com uma pessoa que comanda o pincel”.

“Acho que esse é um exemplo muito bom do rumo que a IA está tomando”, diz ele. “Podemos ser muito mais vagos. Podemos dar a ela mais uma vibração do que uma ideia concreta. Então, ela pode fazer as suposições para chegar onde precisa.”

Independentemente do ponto de partida, todas as imagens parecem terminar mais ou menos no mesmo lugar: no espaço sideral, repleto de flores psicodélicas. Embora o ganso extremamente bobo de McCurrach tenha sido um dos primeiros a assumir uma transformação absurda, muitas imagens cada vez mais malucas se seguiram.

Em uma delas, um homem não consegue conter sua admiração pelo poder da energia nuclear e acaba se dividindo em dezenas de clones, olhando, de boca aberta, para outro plano de existência. Outro retrata um filhote de cachorro que se torna tão incrivelmente feliz que salta para o cosmos antes de se dissolver em um caleidoscópio de geometria sagrada. Em outra, um peão de xadrez adquire uma força sobrenatural e uma sensibilidade assustadora, de tal forma que passa por cima do tabuleiro que antes o prendia.

O espaço, diz McCurrach, está nos limites externos da compreensão humana e, como a IA é uma coleção do que sabemos, os limites de sua imaginação refletem os nossos.

Eliezer Yudkowsky, pesquisador autodidata de IA, observou como essas imagens se tornaram exponencialmente mais absurdas e se perguntou como seria o outro extremo.

No mês passado, ele pediu ao ChatGPT que lhe desenhasse “uma imagem muito normal”. O chatbot cuspiu uma imagem de um bairro suburbano banal. Se formos mais longe, ele produziu imagens de uma área de trabalho organizada em um escritório doméstico e, em seguida, uma xícara de café branca contra uma parede em branco. Por fim, após uma solicitação de “normalidade aterrorizante”, ele produziu o que descreveu como “uma tela branca completamente em branco e sem características”, que, segundo ele, “representa a própria essência da normalidade levada ao seu limite absoluto”.

Uma conclusão, diz Yudkowsk, é que “o campo da IA não pode atravessar uma sala sem tropeçar em uma pergunta profunda”.

