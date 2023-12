O fenômeno das retrospectivas em apps iniciado pelo Spotify Wrapped encontrou mais um local: o Meus Foods 2023, lançado pelo iFood. Desde 2019, o aplicativo de entrega de comida traz aos usuários uma visão geral de seus hábitos alimentares ao longo do ano.

Assim como o Spotify Wrapped, o Meus Foods se apresenta em um formato de stories e, na edição de 2023, o app destaca informações como os restaurantes mais frequentados, as lojas em que pediu comida, os dias e horários preferidos para fazer pedidos, a categoria de alimentos mais solicitada e até mesmo o perfil de consumidor do usuário.

iFood lança retrospectiva 2023 dos usuários Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Além de fornecer insights sobre os hábitos alimentares, o Meus Foods 2023 revela também as horas economizadas ao evitar a cozinha e o mercado. O aplicativo também destaca o valor poupado pelos usuários que aderiram ao Clube iFood, assinatura que oferece cupons de desconto exclusivos. No entanto, a retrospectiva não inclui o gasto total do usuário.

Como fazer a retrospectiva do iFood?

1) Entre no aplicativo do iFood;

2) Faça o login com sua conta e senha cadastradas na plataforma;

Continua após a publicidade

3) Clique no banner do Meus Foods 2023, que deve aparecer na página inicial;

4) Veja as informações da sua retrospectiva personalizada;

5) Alguns stories da retrospectiva podem ser compartilhados, então basta clicar no botão de Compartilhar na parte inferior da tela e postar os resultados nas suas redes sociais.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani