Quer beber menos em 2023? Esses apps podem ajudar a cumprir a meta

THE WASHINGTON POST - Se você está tentando beber mais água, ligar com frequência para um amigo ou parente distante ou dar fim a um ciclo que lhe faz mal, como consumir álcool, um app para acompanhar hábitos pode ajudar na tarefa. Graças ao poder psicológico do registro diário e a um maior interesse em desenvolver comportamentos melhores, a popularidade dos aplicativos de monitoramento de hábitos tem aumentado.

Com a chegada de um novo ano e as promessas feitas para ele, esses aplicativos podem ser ferramentas úteis, embora também tenham acesso a um fluxo de dados valiosos sobre nossas vidas cotidianas. Avaliamos 11 aplicativos populares de monitoramento de hábitos e sobriedade, levando em consideração a facilidade de uso e as políticas de privacidade. Aqui está o que você deve saber antes de baixá-los.

Crunchy Bagel

Pelo preço e política de privacidade, o Streaks, da desenvolvedora Crunchy Bagel, é o melhor do grupo. Ele é um rastreador de hábitos simples no qual você pode registrar comportamentos e acompanhar o progresso ao longo de dias, semanas ou meses. Tem uma cobrança única de R$ 27,90 para poder ser usado e o processo de configuração é rápido e simples.

O melhor de tudo é que o Streaks afirma não compartilhar dados com terceiros. Johnny Lin, fundador da empresa de proteção contra rastreamento Lockdown Privacy, usou uma ferramenta que intercepta o tráfego da internet para visualizar o comportamento do aplicativo nos bastidores. Lin disse que não apenas o Streaks não envia dados para empresas de publicidade, como também não coleta dados regularmente se você não ativar os backups do iCloud nas configurações do aplicativo. Embora a política do aplicativo deixe brechas para compartilhar dados com um serviço que reporta falhas no app, as descobertas de Lin indicam que o Streaks leva sua privacidade a sério.

Strides

Se estiver de olho em um aplicativo para monitorar hábitos fácil de usar, experimente o Strides, da desenvolvedora Goals. A interface é limitada, mas clara, e você pode adicionar mais hábitos e ter acesso a relatórios de progresso por R$ 117,90 por ano. Caso continue usando a versão gratuita do aplicativo e não crie uma conta, a empresa diz que armazenará seus dados em seu dispositivo.

I Am Sober

Se estiver interessado em um aplicativo para monitorar a sobriedade, escolha o I Am Sober. Ao contrário de alguns de seus concorrentes, o I Am Sober não coleta dados sobre sua localização. Ele também diz não compartilhar informações com empresas de publicidade ou marketing.

Reframe e Fabulous

O Reframe da desenvolvedora Glucobit vem com módulos educacionais e tarefas de casa para pessoas que gostariam de reduzir o consumo de álcool ou parar de beber - o app, porém, é todo em inglês. Já o Fabulous também oferece material para aprender a “gerenciar vícios”. Entretanto, vá com calma. Ambos os aplicativos têm políticas de privacidade relativamente permissivas, e muitas pessoas que sofrem de dependência precisam de tratamento personalizado em um ambiente clínico. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA