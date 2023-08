Quer mais privacidade no WhatsApp? Aprenda a colocar senhas nas conversas e no app

Já pensou em dar um pouco mais de privacidade às suas conversas no WhatsApp? Desde maio, o mensageiro tem a funcionalidade de colocar senha numérica e biométrica nas janelas de bate-papos — e a novidade está disponível para todos os usuários que possuem o aplicativo atualizado na versão mais recente.

O recurso é bem simples: o usuário decide quais conversas vão ser protegidas por uma senha, dificultando que terceiros tenham acesso a essas janelas de bate-papo. Outros chats podem continuar sem senha, como ocorre normalmente.

Para ativar o recurso, o usuário precisar entrar na conversa, clicar no nome do contato para ver as informações e, aí, rolar a tela até achar a opção “Conversas ocultas” e clicar. Na nova aba, é só ativar o recurso e colocar uma senha, que pode ser numérica ou biométrica (a depender do tipo do aparelho, como digital ou leitura facial).

Com o recurso ativado, a janela de bate-papo com o usuário “oculto” deixa de aparecer na lista principal de mensagens e é movida para uma pasta chamada Conversas Ocultas, localizada no topo da tela, abaixo da pastas de Conversas Arquivadas.

Como proteger o WhatsApp por senha

Ainda, é possível proteger o WhatsApp inteiro por senha. Ou seja, é possível impedir que o aplicativo de mensagens seja aberto sem uma senha — similar à maneira que bloqueamos a tela do smartphone, acessada por senha ou autenticação biométrica.

Para ativar essa funcionalidade, o usuário deve ir nas configurações de privacidade do WhatsApp e descer a tela até achar a aba Bloqueio. Depois, é só selecionar a melhor opção de bloqueio de tela — variando de um minuto a 60 minutos após aberto o app.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani