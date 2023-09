Quer tornar uma viagem ainda mais inesquecível? Saiba como fazer fotos melhores com o celular

THE NEW YORK TIMES - O celular permite que viajantes tenham uma câmera sempre à mão. Os telefones mais recentes oferecem várias lentes com melhor resolução e recursos aprimorados de macro e telefoto, permitindo que praticamente todos os momentos sejam capturados para a posteridade. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando devemos tirar uma foto e quando devemos simplesmente tirar um tempo para olhar e admirar o mundo ao nosso redor? Aqui estão algumas dicas sobre quando e o que fotografar, e como enquadrar melhor o que vemos quando viajamos.

Imagine suas fotos como um álbum

Tente capturar uma grande variedade de imagens. Embora seja importante se concentrar em fotos clássicas de paisagens e retratos, procure também fotografias com cores e formas impressionantes, bem como os detalhes de objetos, obras de arte e alimentos - as coisas que dão sabor a um lugar e tecem sua tapeçaria visual. Imagine cada foto como uma peça de quebra-cabeça necessária para completar o quebra-cabeça de um álbum. É útil organizar essas imagens em uma pasta separada em seu telefone, criando um álbum para suas favoritas e outro para as demais. Dessa forma, você estará em melhores condições quando chegar a hora da importante tarefa de edição.

Encontre seu horizonte

Steven Spielberg termina seu filme autobiográfico, “The Fabelmans”, com um encontro com o lendário diretor John Ford. O principal conselho de Ford? Coloque o horizonte na parte superior ou inferior da imagem porque o meio é “chato”. Essa ideia, também conhecida como a regra dos terços, divide o quadro em terços, horizontal e verticalmente. O conceito é encontrar um ângulo mais dinâmico visualizando a cena ou o objeto não centralizado, mas sim um terço do caminho para cima ou para baixo (ou através) do quadro. Na maioria dos celulares, é possível definir uma grade de três por três para a tela nas configurações da câmera.

Coloque detalhes em sua imagem

Fotos de paisagens bem-sucedidas atraem o olhar por todo o quadro e, para isso, você precisa procurar pontos de interesse no primeiro plano, no meio e na distância. Encontre um ponto de vista que lhe permita ver as diferentes camadas de uma cena. Teste diferentes composições girando o celular na vertical e na horizontal e, se tiver uma opção de lentes, decida se a cena é melhor enquadrada de forma justa ou ampla. Outra maneira de enriquecer a paisagem é identificar uma pessoa ou um objeto e colocá-los cuidadosamente no quadro como um ponto focal. Pode ser alguém caminhando sozinho em uma praia, uma árvore em uma encosta, um cavalo em um campo ou uma bicicleta encostada em uma parede. Mas procure algo que chame a atenção, dando escala e contraste à cena.

Para retratos, encontre o pano de fundo certo

Procure um fundo limpo - uma tela natural com coloração ou forma relativamente sólida, como uma parede, céu aberto ou folhagem. Se isso não for possível, mova-se ao redor do tema para encontrar um pano de fundo que seja menos confuso. Além disso, verifique se não há objetos na vertical, como postes de iluminação pública ou árvores finas diretamente atrás da cabeça das pessoas, ou outros itens indesejados no plano de fundo que possam distrair o tema.

Trabalhe o enquadramento

Geralmente, é útil ter uma variedade de enquadramentos: retratos de cabeça, de meio corpo e de corpo inteiro (certifique-se de não cortar os pés das pessoas), bem como horizontais e verticais. Ter esses enquadramentos em mente o ajudará a escolher a melhor foto. Muitos dos telefones Apple e Android mais recentes oferecem uma opção de lentes embutidas com diferentes distâncias focais, o que ajuda a fazer isso rapidamente. Você também pode usar o modo retrato na câmera do seu celular, que reduz a profundidade de campo, desfocando o fundo e proporcionando um estilo de retrato semelhante ao que seria obtido ao usar aberturas amplas em lentes de câmera mais longas.

Edite suas fotografias mais de uma vez

Escolher as melhores fotos é tão importante quanto tirá-las. Se você estiver criando um álbum separado com suas favoritas, já tem uma base para começar. No entanto, não tenha pressa e analise todas as fotos que tirou, percorrendo as imagens pelo menos duas vezes. Se possível, reserve um dia para fazer isso. Os olhos podem ficar sobrecarregados ao ver um grande número de imagens, e é fácil deixar passar uma boa foto.

Não exagere na pós-produção

As câmeras de telefone, assim como as câmeras comuns, nem sempre são capazes de ler a luz corretamente. Muitas vezes, é necessário ajustar a exposição, as sombras ou a temperatura da cor de uma fotografia. Muito disso pode ser feito facilmente com o software embutido do telefone, embora também existam muitos aplicativos especializados, como o Snapseed ou o Adobe Photoshop Express. O que você pode ou deve fazer é uma decisão pessoal. Mas, em geral, gaste o mínimo de tempo possível trabalhando em uma foto e concentre-se em equilibrar o tom e a iluminação em sua seleção de imagens para que elas pareçam coesas em termos de estilo.

Tenha um olhar atento

Eve Arnold, a maravilhosa fotógrafa da Magnum, costumava contar uma história sobre a caminhada com Henri Cartier-Bresson do escritório da Magnum em Paris para almoçar em seu apartamento na Rue de Rivoli. Durante a caminhada de 15 minutos para casa, enquanto ele dizia a ela que não estava mais interessado em fotografar, apenas em desenhar, ele levou três rolos de filme em sua Leica. Os grandes fotógrafos têm um olho insaciável para imagens, e um celular permite que se esteja pronto para tudo. Mas também é necessário entender o momento com clareza. Todos querem que suas memórias de uma viagem sejam capturadas para que possam relembrá-las mais tarde. Mas também é importante ver o mundo sem sentir a obrigação de tirar uma foto. Às vezes, os olhos precisam apenas do prazer de olhar. \TRADUZIDO POR ALICE LABATE