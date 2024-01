THE WASHINGTON POST - Nas manhãs de quarta-feira, os residentes do Citrus Place, uma comunidade de aposentados de classe média nos EUA, se reúnem para uma instituição semanal: 30 minutos de realidade virtual (RV).

A atividade é voluntária, e a frequência é boa. Nesse dia, cerca de uma dúzia de participantes da ala de vida assistida da instituição sentam-se em poltronas em círculo, usando headsets de realidade virtual que pareciam grandes óculos usados na proteção de trabalhadores de fábricas. A agenda virtual dos idosos estava cheia: um passeio de balão de ar quente, depois um safári e, em seguida, uma ida ao supermercado.

À medida que as cenas passavam, os participantes riam ou suspiravam. Em um determinado momento, Debbie Townsend, 65, esbarrou em um vaso de planta próximo enquanto pegava uma maçã virtual. A diretora de programação de bem-estar do Citrus Place, Maribel Echeverria, observava tudo de fora.

“Ele nunca vem para as atividades”, disse Echeverria, acenando para um homem em uma cadeira de rodas enquanto olhava para as nuvens virtuais que passavam. “Mas ele adora isso.”

Casas de repouso vem investindo na realidade virtual para a saúde mental de idosos Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

O residente era militar nos EUA, e a RV é o mais próximo que ele chega de viajar pelo mundo atualmente, acrescentou Echeverria.

Se acreditarmos nas empresas de RV, essa tecnologia é uma bênção para jovens e idosos, tornando as videoconferências divertidas e os shows menos lotados. Os consumidores, por sua vez, têm sido mornos até o momento - os fornecedores venderam cerca de 2,9 milhões de dispositivos de realidade virtual nos EUA em 2023, abaixo dos 3,4 milhões em 2022, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC. No entanto, em centenas de instalações para idosos nos EUA, a RV está conquistando um novo público: adultos mais velhos.

Essa população é a principal candidata aos benefícios terapêuticos e sociais da RV, dizem os defensores da tecnologia. Ela é relativamente intuitiva, e alguns estudos mostram que ela pode ajudar na perda de memória, no humor e na solidão. No competitivo mercado de cuidados com idosos, um programa de RV é um ponto de venda (a Rendever, uma empresa que está desenvolvendo a RV para adultos mais velhos, diz que tem mais de 500 organizações parceiras). E, pelo menos para os residentes do Citrus Place, a RV é um sucesso.

“Nunca estive na Espanha, quero ver algo lá”. disse Townsend. “É como viajar quando você não está viajando”.

Uma atividade social para pacientes e cuidadores

Antes da pandemia, cerca de 1 em cada 4 adultos com idade entre 50 e 80 anos relatou sentir-se isolado dos outros, de acordo com dados da Universidade de Michigan. Em junho de 2020, durante o pico das restrições da pandemia, essa porcentagem subiu para 56% e agora está em 34%. A solidão é um grande risco para a saúde entre adultos mais velhos, e fatores como mobilidade e perda auditiva tornam as coisas mais difíceis.

Para os residentes do Citrus Place, entrar no refeitório no primeiro dia é como entrar em uma nova escola de ensino médio: Muitos rostos e nenhum amigo, disse Echeverria. Os cuidadores tentam fazer com que os residentes mais calmos saiam de suas conchas e encontrem oportunidades de se conectar, como uma música favorita ou uma história do passado.

Quando Echeverria ouviu pela primeira vez dos superiores que ela e sua equipe estariam implementando um regime de RV, ela não ficou entusiasmada - a nova tecnologia seria uma bênção para sua equipe ou um fardo?

Mas a recepção dos residentes a conquistou, disse Echeverria. Pessoas que tendiam a se isolar estavam participando de atividades de RV, como simuladores de voo e meditações na praia. Uma mulher que normalmente não falava começou a aceitar visitas do assistente de Echeverria - se o fone de ouvido estivesse disponível.

Além disso, há o recurso de mapas - imagine o Google Street View se você estivesse realmente na rua. Alguns residentes queriam viajar para o Japão, disse Echeverria. Outros queriam visitar suas casas de infância. Certa vez, ela os levou em um passeio virtual até sua própria casa em uma montanha próxima.

Outras experiências virtuais de empresas voltadas para adultos mais velhos incluem uma viagem de carro em 10 partes pela Rota 66 e uma caminhada ao redor do Grand Canyon. Os usuários podem mergulhar com cilindro ou remar em uma gôndola pelo canal de Veneza. As experiências são diversas e, com uma assinatura, intermináveis: A Rendever, a empresa de RV que trabalha com a Citrus Place, envia novas experiências para seu sistema toda semana, segundo a empresa.

Um estudo de 2018 em conjunto com o AgeLab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que os idosos que usam o Rendever se sentem menos deprimidos e isolados do que um grupo de controle que assiste à TV. Mas o programa não funcionaria sem o tempo e a paciência dos cuidadores, disse Echeverria. Até o momento, ela diz que o esforço vale a pena.

“Você pode ter uma pessoa sentada no fone de ouvido de RV que era muito quieta ou não verbal na maior parte do tempo e, de repente, ela está lhe contando coisas que você nem sabia por causa do que ela está vendo”, disse ela.

O futuro da RV no cuidado de idosos não é uma certeza

Em um estudo realizado em novembro por pesquisadores da Universidade Stanford, cerca de metade dos adultos mais velhos disse que usar a RV com seus cuidadores foi “muito ou extremamente” benéfico para o relacionamento deles. Mais da metade dos cuidadores no estudo disse o mesmo.

Realidade virtual faz sucesso nas casas de repouso Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Mas, à medida que a população dos EUA envelhece, a escassez de mão de obra no cuidado de idosos está piorando, às vezes com consequências desastrosas. Os futuros cuidadores talvez não tenham tempo para orientar os residentes por meio de experiências virtuais. Mas a tecnologia ainda pode ser útil, disse o CEO da Mynd Immersive, Chris Brinkler: A RV e os chatbots poderiam ajudar a manter os residentes envolvidos quando os membros da equipe não estiverem por perto.

Ela poderia conectá-los a entes queridos em lugares distantes, disse Brinkler - imagine uma avó e um neto caminhando juntos virtualmente ao redor da borda do Grand Canyon.

Será que esse “neto” será um personagem não-jogável - uma invenção do jogo em vez de uma pessoa real? Talvez um dia, diz Walter Greenleaf, neurocientista e tecnólogo médico do conselho consultivo da Mynd Immersive. Se os personagens automatizados tiverem um impacto positivo sobre as pessoas solitárias, os cientistas gostariam de saber.

“Atualmente, com muita frequência, os idosos ficam estacionados em frente a um aparelho de televisão”, disse Greenleaf. “Isso é usar a tecnologia para lidar com suas preocupações e entretê-los, de certa forma. Mas podemos fazer muito melhor.”

O “elderverse” - termo de Brinkler para um espaço virtual compartilhado criado especificamente para adultos mais velhos - ainda não chegou. Mas os proponentes da RV estão de olho nos cuidados com os idosos, por isso é importante estabelecer padrões e limites agora, disse Kavya Pearlman, fundadora da X Reality Safety Intelligence, uma organização que defende a segurança e a privacidade em tecnologias emergentes.

Juntamente com os estudos que demonstram os benefícios da RV, os pesquisadores também devem procurar as desvantagens, disse Pearlman.

“Esse setor está empenhado em provar que sua abordagem à tecnologia está funcionando e provavelmente não está observando coisas que podem ser preocupantes”, disse ela.

As empresas de saúde de RV precisam de regras claras de privacidade, disse Pearlman. No momento, as empresas a procuram perguntando como proteger seus dados biométricos confidenciais de profissionais de marketing, autoridades policiais e do governo. O setor também precisa de padrões mais rígidos para produtos de saúde, especialmente aqueles destinados a adultos mais velhos, que podem não ser capazes de avaliar as políticas de privacidade e negar seu consentimento, disse Pearlman.

Ao avaliarmos os custos e benefícios da RV para os cuidados com os idosos, é importante sermos realistas, disse Jeremy Bailenson, diretor fundador do Laboratório de Interação Humana Virtual de Stanford e cofundador da empresa de treinamento em RV Strivr.

“Não estamos defendendo um mundo em que os idosos fiquem com óculos de proteção por horas a fio”, disse Bailenson. “Eles colocam os óculos, têm uma ótima experiência e depois os tiram e conversam sobre isso com seus amigos no refeitório.”

Os “idosos” são um grupo extremamente diversificado, e a RV só será adequada para determinadas pessoas em determinados contextos, disse Bailenson. Os cuidadores em instalações como a Citrus Place podem usar a RV em curtos períodos para se relacionar com os residentes. Os fisioterapeutas geriátricos poderiam ver seu campo revolucionado por sessões virtuais com visuais envolventes e feedback biométrico em tempo real, disse ele.

Enquanto isso, a moradora do Citrus Place, Sherri Izzi, 72, continuará levando tudo na esportiva.

“Experimente coisas novas”, aconselhou ela depois de tirar o fone de ouvido de RV. “Se você ficar desapontado com isso, siga em frente. Mas primeiro dê uma chance.”

