Reconhecimento facial pode substituir documentos, mas nem todos estão felizes

THE NEW YORK TIMES - Talvez você não precise mais se atrapalhar com seu celular na área de embarque por muito tempo. À medida que o setor de viagens adota a tecnologia de reconhecimento facial, os telefones estão começando a seguir o caminho dos bilhetes de papel em aeroportos, terminais de cruzeiros e parques temáticos, tornando o check-in mais conveniente, mas também levantando preocupações com a privacidade e a segurança.

“Antes da Covid, parecia uma coisa do futuro”, disse Hicham Jaddoud, professor de hospitalidade e turismo da Universidade do Sul da Califórnia, descrevendo a forma como as transações sem contato se tornaram comuns desde a pandemia. Isso inclui o reconhecimento facial, que “agora está entrando nas operações diárias” do setor de viagens, disse o Dr. Jaddoud.

Os sistemas de reconhecimento facial já estão sendo expandidos em alguns aeroportos. No Miami International, por exemplo, câmeras em 12 portões que atendem a voos internacionais correspondem os rostos dos passageiros às fotografias de passaporte que eles têm em arquivo com as companhias aéreas, permitindo que os passageiros nesses portões embarquem sem mostrar documentos físicos ou cartões de embarque.

A empresa que instalou os sistemas, a SITA, foi contratada para fazer o mesmo em vários portões internacionais em outros 10 aeroportos dos EUA, incluindo o Aeroporto Internacional Boston Logan e o Aeroporto Internacional da Filadélfia. (Os passageiros podem optar por não participar e ainda apresentar passaportes físicos, diz a SITA).

A tecnologia também está acelerando a espera de alguns passageiros na imigração. Os membros do programa Global Entry da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA agora podem evitar as filas nos quiosques de sete aeroportos dos EUA, incluindo o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma e o Aeroporto Internacional Washington Dulles, tirando uma selfie na chegada usando seu novo aplicativo para telefone. A selfie é combinada com o banco de dados de biometria facial da agência.

As operadoras de navios de cruzeiro também estão apostando que o reconhecimento facial melhorará a experiência dos passageiros. Nos navios da Carnival Cruise, uma câmera fotografa os passageiros sempre que eles entram ou saem do navio para saber quem está a bordo em caso de emergência e para garantir que somente pessoas autorizadas estejam no navio.

Continua após a publicidade

O reconhecimento facial também permite que os passageiros recebam fotos de si mesmos tiradas por fotógrafos a bordo, em vez de escanear centenas de fotos procurando aquelas em que aparecem. A Holland America, que usa tecnologia semelhante, diz que o reconhecimento facial acelerou seu processo de check-in em até 40%. Ambas as empresas afirmam que eliminam todos os dados biométricos após cada viagem e que os hóspedes podem optar por sair do sistema.

Os visitantes dos parques temáticos da Ilha Yas, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, também podem usar um sistema de reconhecimento facial para entrar e comprar alimentos e lembranças em atrações como Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld. Os visitantes que se inscrevem no programa enviam uma selfie usando um aplicativo, que conecta suas fotos com seus ingressos.

Quando chegam ao parque, as catracas se abrem automaticamente quando uma câmera os identifica. E os visitantes do parque que enviarem informações de cartão de crédito também poderão pagar por lembranças e alimentos olhando para uma câmera. Nos Estados Unidos, a Disney World disse que testou o reconhecimento facial para entrar nos parques em 2021, mas decidiu não continuar a usá-lo.

Parque temático da Ferrari em Abu Dhabi usa reconhecimento facial para identificar visitantes Foto: Jumanah El-Heloueh / REUTERS

As redes de hotéis estão adotando uma abordagem mais do tipo “esperar para ver”, disse o Dr. Jaddoud. O Marriott testou a tecnologia de reconhecimento facial para check-in em dois hotéis na China há alguns anos, mas não há sinais de que o setor em geral tenha planos imediatos de implantar uma tecnologia que possa, por exemplo, permitir que os hóspedes abram seus quartos de hotel com seus rostos em vez de cartões-chave.

À medida que o uso da tecnologia de reconhecimento facial se espalha, alguns especialistas se preocupam com os riscos à privacidade e à segurança dos viajantes. Ao contrário de uma senha, que pode ser redefinida, os dados biométricos não podem ser facilmente alterados sem alterar significativamente sua aparência, disse Phil Siegel, cofundador do Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation, um grupo sem fins lucrativos.

Assim como ocorre com outros dados confidenciais, como os números do RG ou CPF, as imagens das pessoas podem ser usadas por criminosos, talvez para se passar por pessoas online ou até mesmo criar vídeos deepfake, disse Nima Schei, CEO da Hummingbirds AI, uma startup que trabalha com reconhecimento facial.

Continua após a publicidade

Se os dados biométricos forem roubados ou usados indevidamente, os viajantes não terão muitos recursos, disse Alex Alben, que leciona privacidade, dados e segurança cibernética nas faculdades de direito da Universidade da Califórnia em Los Angeles e da Universidade de Washington. Não há leis federais sobre o uso de dados biométricos, disse ele, embora alguns estados estejam começando a criar uma colcha de retalhos de proteções legais e, na União Europeia e na Grã-Bretanha, as empresas devem obter permissão dos consumidores para coletar seus dados e devem informá-los para que serão usados.

O gerenciamento de dados de reconhecimento facial por empresas privadas preocupa Jeramie D. Scott, diretor do Project on Surveillance Oversight do Electronic Privacy Information Center. As empresas, segundo ele, podem ser hackeadas ou podem entregar os dados a entidades governamentais, que podem usá-los para vigilância. Algumas podem até vender as informações biométricas dos clientes ou encontrar outras formas de lucrar com elas e ocultar essas intenções nas letras miúdas, disse Scott - um cenário que poderia ecoar o episódio “Joan Is Awful” de “Black Mirror”, no qual um serviço de streaming fictício usa seu contrato de termos e condições para sequestrar a vida do personagem principal para uma série de TV.

Uma empresa já usou a tecnologia de reconhecimento facial para excluir pessoas de suas instalações. No ano passado, a MSG Entertainment, proprietária do Radio City Music Hall em Nova York, impediu uma advogada de assistir às Rockettes com o grupo de escoteiros de sua filha, porque ela trabalhava para uma empresa que a empresa considerava adversária.

O software de reconhecimento facial também se mostrou menos preciso para determinados grupos demográficos, disse Scott, e mesmo com as melhorias, os algoritmos normalmente não são compartilhados ou testados publicamente “portanto, precisamos acreditar na palavra da empresa sobre sua precisão”, disse ele.

Algumas empresas estão respondendo às preocupações com a privacidade ao oferecerem novos produtos. A GetPica, uma empresa italiana de software de reconhecimento facial, ajuda resorts como o Club Med a fornecer fluxos de fotos personalizados para seus hóspedes, a partir das centenas de fotos tiradas todos os dias por fotógrafos que percorrem a propriedade. Os hóspedes podem optar por participar fazendo login no aplicativo do telefone e enviando uma selfie. Em seguida, será exibida uma cópia de qualquer foto em que apareçam, para ver se desejam comprá-la.

Os hóspedes podem optar por serem anonimizados com rostos criados por IA se aparecerem nas fotos de outras pessoas, e aqueles que não optarem pelo sistema terão seus rostos automaticamente anonimizados. “A proteção da privacidade é um dos aspectos mais importantes do sistema”, disse Dhiren Fonseca, consultor estratégico da GetPica, “portanto, permitimos que os usuários selecionem o nível que desejam”.

A tecnologia de reconhecimento facial oferecerá cada vez mais aos viajantes filas mais curtas e menos documentos para manipular, mas toda essa conveniência pode ter um custo, alertou Jay Stanley, analista sênior de políticas da American Civil Liberties Union. Ao aceitar mais tecnologia de vigilância, disse ele, “nos abrimos para o rastreamento de onde estamos e com quem estamos o tempo todo”.