O ano de 2024 vai ser marcado por grandes eleições no mundo: a corrida presidencial nos Estados Unidos já começou e outras nações como Índia e México também escolhem seus representantes nos próximos meses - no Brasil, as eleições municipais em outubro já dominam as discussões na internet. Mesmo com o avanço da inteligência artificial (IA) generativa, a principal ameaça à democracia neste ano não são os textos ou imagens geradas por algoritmos: as redes sociais ainda são os vilões políticos, segundo uma pesquisa publicada em fevereiro deste ano pela Universidade de Nova York (NYU).

Intitulado “Digital Risks to the 2024 Elections: Safeguarding Democracy in an Era of Disinformation” (“Riscos digitais para as eleições de 2024: Salvaguardando a democracia em uma era de desinformação”), o estudo afirma que o potencial de distribuição de desinformação segue como o grande perigo tecnológico para democracias, mesmo com a força da IA - o TSE mirou o problema em fevereiro deste ano, quando regulamentou o uso da IA nas campanhas para as eleições municipais. Agora, é proibido usar deepfakes e toda propaganda que usar IA precisa ser, obrigatoriamente, identificada.

A situação se agrava, principalmente, porque, no último ano, equipes inteiras de moderação e segurança foram demitidas pelas grandes empresas de tecnologia - o X, de Elon Musk, por exemplo, eliminou a divisão de moderação de conteúdo no final de 2022, quando o bilionário assumiu a empresa. Na ocasião, mais de 80% dos funcionários foram demitidos.