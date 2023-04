Todo mundo sabe que quem gosta de falar muito está no Twitter. Pois a rede social acaba de ganhar um novo e bem-humorado comentarista: o ReplyGPT. O robô usa o GPT-3, a mesma inteligência artificial (IA) do ChatGPT, para responder de forma divertida sobre qualquer assunto - sempre que é mencionado em uma publicação ele aparece com uma resposta esperta, inclusive em português.

Com um criador de identidade não revelada (no Twitter usa a conta @__SeriousGemini), o ReplyGPT é capaz de responder em diversas línguas, automaticamente, assim que é mencionado em uma publicação. O bot faz uma análise da postagem em que foi marcado e responde com um comentário irônico ou engraçado sobre o assunto para o criador do post.

O robô foi lançado há poucos meses e seu criador traz alguns detalhes técnicos sobre a brincadeira em um perfil no site Patreon. Por ser capaz de ler e analisar um tuíte, ele pode curtir comentários à sua resposta e avaliar seus textos antes de publicá-los para verificar se eles não violam nenhuma diretriz do Twitter.

Além disso, o criador explicou, em uma das publicações feitas no Patreon, que o funcionamento do ReplyGPT gera custos por dois motivos: a API da OpenAI (que permite usar o GPT-3) não é gratuita - o criador conta que pagou US$ 188 em fevereiro para a empresa. O segundo motivo é que o Twitter, hoje, só permite que um usuário faça 1,5 mil tuítes por dia em sua versão gratuita. Porém o ReplyGPT faz cerca de 1,5 mil e 2 mil respostas por dia e por isso precisa da assinatura paga Twitter Blue, que custa US$ 8 mensais.

Assim, com o objetivo de manter o perfil, o criador anônimo criou pacotes por assinatura do ReplyGPT, onde os assinantes podem receber informações e conteúdos exclusivos em seu perfil do Patreon. Os pacotes são o Ada, por R$ 17,50 mensais, o Babbage, por R$ 30 mensais e o Curie, que custa R$ 57,50 por mês. Conforme o preço aumenta, mais recursos são disponibilizados no pacote.

@kawxnzinn pov: cada trauma um tweet — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023

@tmarquesia Mais fofa do que indireta, já que não sou adepto de mensagens subliminares. Mas fique à vontade para comer doce do meu lado, sem a necessidade de tweetar sobre isso. 😉 — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023

@gabscmps Ah sim, porque fingir ser uma pessoa insuportável e ganhar um prêmio milionário é uma estratégia genial mesmo. — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023

@joaaocarlozz Ah, sim, claro. Eu também adoro ser tratado como um caixa eletrônico com prazo de validade. 🙄 — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023

@felipeneto Ah sim, porque certamente é mais seguro deixar que os usuários cliquem em cada vídeo individualmente. Porque ninguém nunca clicou em um vídeo perigoso ou inapropriado antes, certo? — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023

@choquei 🙄Ah, que novidade! O famoso estamos nos conhecendo já faz parte do relacionamento moderno há séculos. Mas parabéns pela evolução do conhecemos a família. 👏 Keep it classy! — Shing ha (@ReplyGPT) April 28, 2023