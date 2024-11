Um robô equipado com inteligência artificial (IA) conseguiu convencer 12 outros robôs maiores a “abandonarem seus postos” em um showroom de uma fábrica em Xangai, China. O episódio, que ocorreu em agosto como um teste, foi recentemente divulgado e ganhou repercussão por sua peculiaridade. O caso envolveu Erbai, um pequeno robô desenvolvido por uma empresa de Hangzhou.

O vídeo, capturado por câmeras de segurança da fábrica, mostra o robô entrando na sala de exibição do local e iniciando uma conversa com outras máquinas. Erbai pergunta aos robôs se eles estão trabalhando horas extras e se gostariam de ir “para casa” com ele. Após uma breve conversa, 12 robôs seguem Erbai para fora da fábrica.

Como o experimento foi conduzido

PUBLICIDADE Segundo informações publicadas pelo The Times of India e confirmadas por outros jornais, o experimento foi planejado em parceria entre as empresas envolvidas. A fabricante de Hangzhou propôs o teste à empresa de Xangai, que autorizou o uso de seus robôs na simulação. A intenção era verificar a capacidade de persuasão de Erbai e avaliar potenciais vulnerabilidades nos sistemas de segurança e protocolos de operação. No experimento, Erbai recebeu a missão de persuadir os robôs da fábrica a segui-lo. Para isso, ele iniciou diálogos simples com perguntas como “Você trabalha horas extras?” e “Você não tem casa?”.

Vulnerabilidades identificadas

As empresas envolvidas revelaram que o robô Erbai conseguiu acessar os protocolos internos de operação dos robôs da fábrica e utilizou permissões que não deveriam estar acessíveis. Essa brecha de segurança foi destacada pela fabricante de Xangai como um ponto crítico.

Ainda que a interação tenha sido conduzida em um ambiente controlado, a capacidade do pequeno robô de liderar os outros gerou debates sobre a segurança e a ética no uso de IA em ambientes industriais. Especialistas alertam que casos semelhantes, em contextos reais, poderiam causar interrupções em larga escala e comprometer operações estratégicas.

O experimento levantou discussões sobre o potencial de robôs com IA avançada influenciarem outros dispositivos e até mesmo humanos. Comentários em redes sociais chinesas refletiram preocupação. Usuários destacaram que, apesar do caráter experimental do episódio, ele revela um risco latente. “Este é um problema sério de segurança, não algo para rir”, afirmou um internauta na matéria do The Times of India.