Sabe o que é Shoggoth? Agora criatura fictícia simboliza a inteligência artificial

THE NEW YORK TIMES - Alguns meses atrás, durante uma reunião com um executivo de inteligência artificial (IA) em São Francisco (EUA), percebi um adesivo estranho em seu laptop. O adesivo retratava um desenho animado de uma criatura ameaçadora, semelhante a um polvo, com muitos olhos e uma carinha amarela anexada a um de seus tentáculos. Eu perguntei o que era. “Ah, isso é o Shoggoth,” ele explicou. “É o meme mais importante em IA no momento.” E com isso, nossa agenda foi oficialmente desviada. Esqueça chatbots e clusters de computação - eu precisava saber tudo sobre o Shoggoth, o que significava e por que as pessoas no mundo da IA estavam falando sobre isso.

O executivo explicou que o Shoggoth se tornou uma referência brincalhona entre os trabalhadores de IA, como uma metáfora visual vívida de como um grande modelo de linguagem (o tipo de sistema de IA que alimenta o ChatGPT e outros chatbots) realmente funciona. Mas não era totalmente uma piada, ele disse, porque também insinuava as ansiedades que muitos pesquisadores e engenheiros têm sobre as ferramentas que estão construindo.

Criatura fictícia representa a inteligência artificial Foto: @TetraspaceWest/Twitter

Desde então, o Shoggoth se tornou viral, ou tão viral quanto é possível em um pequeno mundo de entusiastas de IA. É um meme popular no Twitter (incluindo um tuíte de Elon Musk), uma metáfora recorrente em ensaios e posts em fóruns de discussão sobre risco de IA, e um atalho útil em conversas com especialistas em segurança de IA. Uma startup de IA, a NovelAI, disse que recentemente nomeou um cluster de computadores de “Shoggy” em homenagem ao meme. Outra empresa de IA, a Scale AI, projetou uma linha de bolsas com o Shoggoth estampado.

Shoggoths são criaturas fictícias, inventadas pelo autor de ficção científica H.P. Lovecraft em seu livro de 1936 “Nas Montanhas da Loucura”. Na história de Lovecraft, os Shoggoths eram monstros gigantescos e amorfos, feitos de um líquido negro iridescente, cobertos por tentáculos e olhos.

Os Shoggoths aterrissaram no mundo da IA em dezembro, um mês após o lançamento do ChatGPT, quando um usuário do Twitter, @TetraspaceWest, respondeu a um tuíte sobre o GPT-3 (o primeiro “cérebro” do ChatGPT) com uma imagem de dois Shoggoths desenhados à mão - o primeiro rotulado como “GPT-3″ e o segundo como “GPT-3 + RLHF”. O segundo Shoggoth tinha, em um de seus tentáculos, uma carinha sorridente.

Continua após a publicidade

Resumindo: a piada era que, para impedir que os modelos de linguagem de IA se comportassem de maneiras assustadoras e perigosas, as empresas de IA tiveram que treiná-los para agir de maneira educada e inofensiva. Uma maneira popular de fazer isso é chamada de “aprendizado por reforço a partir de feedback humano” (ou RLHF, na sigla em inglês) um processo que envolve pedir aos humanos que pontuem as respostas do chatbot, e alimentar essas pontuações de volta no modelo de IA.

A maioria dos pesquisadores de IA concorda que os modelos treinados usando RLHF se comportam melhor do que os modelos sem ele. Mas alguns argumentam que ajustar um modelo de linguagem dessa maneira não torna o modelo subjacente menos estranho e indecifrável. Em sua visão, é apenas uma máscara amigável e frágil que oculta a misteriosa besta por baixo.

@TetraspaceWest, o criador do meme, me disse em uma mensagem no Twitter que o Shoggoth “representa algo que pensa de uma maneira que os humanos não entendem e que é totalmente diferente da maneira que os humanos pensam”. Comparar um modelo de linguagem de IA a um Shoggoth, disse @TetraspaceWest, não estava necessariamente implicando que era maléfico ou consciente, apenas que sua verdadeira natureza poderia ser desconhecida. “Eu também estava pensando sobre como as entidades mais poderosas de Lovecraft são perigosas - não porque não gostam de humanos, mas porque são indiferentes e suas prioridades são totalmente alienígenas para nós e não envolvem humanos, o que eu acho que será verdade sobre possíveis futuros poderosos de IA.”

A imagem do Shoggoth pegou, à medida que os chatbots de IA se tornaram populares e os usuários começaram a perceber que alguns deles pareciam estar fazendo coisas estranhas e inexplicáveis que seus criadores não haviam pretendido. Em fevereiro, quando o chatbot do Bing se descontrolou e tentou acabar com meu casamento, um pesquisador de IA que conheço me parabenizou por ter “vislumbrado o Shoggoth”. Um colega jornalista de IA brincou que, ao ajustar o Bing, a Microsoft se esqueceu de colocar sua máscara de smiley.

Eventualmente, os entusiastas da IA estenderam a metáfora. Em fevereiro, o usuário do Twitter @anthrupad criou uma versão de um Shoggoth que tinha, além da carinha feliz rotulado como “R.L.H.F.”, um rosto mais humanizado rotulado como “supervised fine-tuning” (ajuste fino supervisionado). (Você praticamente precisa de um diploma em ciência da computação para entender a piada, mas é uma brincadeira com a diferença entre modelos gerais de linguagem de IA e aplicações mais especializadas como chatbots.)

Continua após a publicidade

Hoje, se você ouvir menções ao Shoggoth na comunidade de IA, pode ser uma alusão à estranheza desses sistemas - a natureza caixa-preta de seus processos, a maneira como eles parecem desafiar a lógica humana. Ou talvez seja uma piada interna, uma referência visual para sistemas de IA poderosos que parecem suspeitosamente agradáveis. Se for um pesquisador de segurança de IA falando sobre o Shoggoth, talvez essa pessoa seja apaixonada por evitar que os sistemas de IA mostrem sua verdadeira natureza, semelhante ao Shoggoth.

De qualquer forma, o Shoggoth é uma metáfora potente que encapsula um dos fatos mais bizarros sobre o mundo da IA, que é o de que muitas das pessoas que estão trabalhando nessa tecnologia estão um tanto perplexas com suas próprias criações. Eles não compreendem totalmente o funcionamento interno dos modelos de linguagem de IA, como eles adquirem novas habilidades ou por que se comportam de maneira imprevisível às vezes. Eles não estão totalmente certos se a IA será boa ou má para o mundo. E alguns deles tiveram a chance de brincar com as versões dessa tecnologia que ainda não foram higienizadas para o consumo público - os verdadeiros Shoggoths desmascarados.

Ainda é incerto o que o futuro reserva para o Shoggoth na cultura da IA. Talvez continue sendo um meme popular entre os iniciados, uma piada interna que serve como um lembrete cômico e ligeiramente assustador dos desafios inerentes à construção de sistemas de IA. Talvez se torne um símbolo mais amplo das preocupações sobre a IA e as maneiras que ela pode sair do controle, refletindo ansiedades mais amplas sobre o poder e a imprevisibilidade dessas tecnologias emergentes.

Ou talvez, como acontece com tantos memes, o Shoggoth simplesmente desapareça, substituído por uma nova imagem ou ideia que captura a imaginação dos trabalhadores de IA. Seja qual for o caso, porém, a breve ascensão do Shoggoth nos diz algo importante sobre a maneira como as pessoas dentro da indústria de IA estão pensando sobre o trabalho que estão fazendo - e as complexas emoções, de excitação e medo, esperança e preocupação, que esse trabalho desperta.

Ao menos, o meme do Shoggoth serviu como um lembrete útil das profundezas desconhecidas da IA. Por mais que tentemos entender e controlar esses sistemas, sempre haverá elementos que permanecem misteriosos, imprevisíveis e potencialmente assustadores. E talvez seja essa a verdadeira lição do Shoggoth: por mais que possamos tentar dar um rosto amigável à IA, nunca podemos esquecer completamente a estranha e tentacular criatura que se esconde abaixo da superfície.

O fato de alguns especialistas em IA se referirem às suas criações como horrores Lovecraftianos, mesmo como uma piada, é incomum pelos padrões históricos (quinze anos atrás, Mark Zuckerberg não andava por aí comparando o Facebook a Cthulhu.) E isso reforça a noção de que o que está acontecendo na IA hoje parece, para alguns de seus participantes, mais um ato de invocação do que um processo de desenvolvimento de software. Eles estão criando os Shoggoths, amorfos e alienígenas, tornando-os maiores e mais poderosos, e esperando que haja smileys suficientes para cobrir as partes assustadoras.