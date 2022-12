Saiba como monitorar o Papai Noel nesta noite de Natal; veja sites

Já pensou saber exatamente onde o Papai Noel está entregando os presentes de Natal? Na era das tecnologias de monitoramento, é claro que é possível rastrear “em tempo real” o trenó do bom velhinho. Dois sites oferecem o serviço.

Um deles pertence ao órgão de defesa aérea dos EUA, o NORAD (North American Aerospace Defense Command). Tradicional no monitoramento do Papai Noel, serviço mostra no mapa a localização em tempo real do trenó e acompanha a quantidade de presentes que já foram entregues - durante o processo, é possível escutar músicas natalinas, que ficam disponíveis na própria página do site.

Leia também Amazon começa demissão em massa de 10 mil funcionários em todo o mundo

Nos EUA, o NORAD fornece, inclusive, atualizações via telefone na noite de Natal. Neste modelo, você pode fazer suas perguntas sobre a localização do Papai Noel para um voluntário, mas, caso não seja possível falar com um dos voluntários, o chamador irá ouvir uma gravação com a atualização.

O outro site foi criado pelo Google e pode ser acessado aqui. Ele tem a mesma proposta do NORAD e mostra no mapa a localização ao vivo do Papai Noel e, também, a aldeia do bom velhinho no Polo Norte.

É também possível usar o Google Maps para visualizar a localização do Papai Noel e ver, inclusive, imagens de como são os lugares pelos quais ele está passando, acessando a opção Street View. Além disso, caso tenha uma assistente eletrônica, como Google Home ou Alexa, você pode perguntar onde está o Papai Noel e receber atualizações.

Ambos os sites contam com uma contagem regressiva até a véspera de Natal, quando é possível ver o trenó do Papai Noel e suas renas saindo do Polo Norte e voando ao redor do mundo entregando presentes.