Saindo do emprego? Veja o que fazer antes de devolver o computador da firma

THE WASHINGTON POST - Você decidiu sair do emprego atual e chegou a hora de entregar os dispositivos usados no trabalho. Mas o que fazer primeiro? Copiar todos os documentos pessoais e apagá-los? Restaurar as configurações de fábrica para garantir que nenhum dado pessoal fique para trás? Ou devolver os dispositivos do jeito que estão, com as fotos do seu filho de 2 anos e exames médicos de brinde?

Essas são perguntas que costumam passar pela cabeça dos profissionais quando trocam de emprego, o que se tornou cada vez mais comum nos últimos anos. Isso tem ficado bastante complicado, pois a vida profissional e pessoal de muitos trabalhadores – seus respectivos dados – se entrelaçaram durante a pandemia com os novos modelos de trabalho flexíveis. Mas ter uma noção correta do que é ou não seu é e qual a melhor forma de transferir seus dados pode ser a diferença entre uma saída tranquila e uma que pode levar a investigações internas ou até mesmo acusações civis ou criminais.

Especialistas jurídicos, de software e em segurança no local de trabalho deram alguns conselhos para ajudá-lo nessa transição. Veja abaixo.

Cuidado na transferência de dados de contatos

Uma lista de contatos pode ser vista como uma lista de clientes para sua empresa, o que talvez seja considerado informação confidencial sem permissão para sair da empresa. Portanto, é sempre melhor checar com seu empregador antes de exportar contatos do Outlook, Gmail ou do smartphone. Feito isso, procure por Exportar no Gmail e Outlook para transferir contatos em um arquivo no formato CSV, que pode ser facilmente importado por outro dispositivo. Você também pode exportar e-mails e itens de calendário. Tanto aparelhos Android como iPhones permitem exportar contatos ou transferi-los diretamente para alguns dispositivos.

O mesmo cuidado vale para transferências de dados aparentemente inocentes. Por exemplo, você talvez queira levar uma apresentação que gostaria de usar como modelo no futuro. Mas caso essa apresentação tenha informações privadas da empresa, você pode ter problemas. O mesmo vale para e-mails informais que você talvez queira levar ou anotações de calendário que podem incluir informações confidenciais.

Continua após a publicidade

A vida profissional e pessoal de muitos trabalhadores se entrelaçaram com os novos modelos de trabalho flexíveis, então é preciso cuidado ao retornar um dispositivo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

“Essa é uma das maneiras mais fáceis de se entrar em uma fria”, disse Dan Wilson, analista de pesquisa e diretor sênior que escreve sobre o local de trabalho digital para a consultoria Gartner. “Portanto, tenha certeza de entender completamente o contexto e o conteúdo dos dados.”

Mesmo que você esteja levando o que considera indiscutivelmente seu – talvez você tenha exames médicos pessoais ou fotos de família em seus dispositivos –, a ação de transferir quantidades grandes de dados, excluindo e exportando, pode acionar sistemas de monitoramento da empresa. Wilson disse que algumas empresas monitoram a movimentação de dados por funcionários que talvez tenham acesso a informações valiosas, estejam insatisfeitos ou estão indo trabalhar em um concorrente. A movimentação de uma grande quantidade de dados pode indicar uma transferência não autorizada, mesmo que não seja prejudicial.

Faça uma busca de dados

Os trabalhadores muitas vezes esquecem onde podem ter dados pessoais armazenados, mesmo se esforçando ao máximo para ter o controle deles. Por exemplo, você pode ter baixado arquivos pessoais e os deixado na pasta Downloads do seu laptop ou na pasta Arquivos do seu iPhone. Talvez tenha fotos em seu WhatsApp ou mensagens de texto. Portanto, verifique todos os aplicativos e pastas onde você possa ter armazenado itens pessoais sem querer, disse Mark Ostrowski, chefe de engenharia da empresa de software de segurança cibernética Check Point.

Exclua arquivos e informações de login

se você decidir excluir fotos ou documentos pessoais, saiba que a empresa talvez já tenha uma cópia de tudo. Excluir e-mails provavelmente não vai dar fim às cópias da empresa. Isso também é verdade para coisas armazenadas em seu celular. Mas Ostrowski disse que ainda vale a pena excluir para não deixar cópias extras nos dispositivos. Você talvez queira dar uma olhada e apagar itens dos quais fez backup e guardou na nuvem.

Continua após a publicidade

“Tenha uma boa ideia do que vai deixar para trás”, disse Ostrowski. “Isso é super importante.”

Confirme que você está deslogado em todos os aplicativos, principalmente de contas pessoais como Amazon, Gmail ou Facebook, e limpe os históricos de seus navegadores, assim como qualquer informação salva para login e pagamento, disse Wilson. Faça o logout de seu ID Apple e desative a configuração de rastreamento do recurso Find my, caso tenha habilitado usando uma conta pessoal.

Não restaure o aparelho

Quando apagar arquivos, seja bastante cauteloso, pois isso pode levar a problemas legais. Os especialistas recomendam que você não restaure as configurações de fábrica. Os empregadores costumam ter suas próprias regras em relação à retenção de dados e, em alguns casos, pode ser legalmente obrigatório manter certas informações por um determinado período de tempo. Portanto, deixe a restauração para a configuração de fábrica para o seu empregador.

Atenção a dados esquecidos

Os trabalhadores também devem verificar se há qualquer coisa que possam ter mantido sem querer. Já baixou uma apresentação ou planilha com informações de clientes em um pen drive ou HD externo para poder trabalhar de casa? Enviou um e-mail para sua conta pessoal com alguns documentos que tinham código-fonte confidencial? Tudo isso pode ser um sinal de alerta para os empregadores e talvez cause problemas em seu novo local de trabalho.

“Você não precisa ter a senha para lançamento de armas nucleares para ter problemas”, disse Neuberger. “Na pior das hipóteses, podem fazer acusações civis ou criminais contra você.”

Continua após a publicidade

A realidade é que acompanhar e distinguir o que é do profissional ou da empresa se tornou complicado. Embora os especialistas digam que o melhor a se fazer é evitar o uso de dispositivos de trabalho para qualquer coisa pessoal, é provável haver pontos em que seja difícil fazer essa diferenciação. E muitas vezes os empregadores são relativamente compreensivos quanto ao tema, observam os especialistas. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA