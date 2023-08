Sair do Gmail para outro serviço de e-mail pode ser surpreendentemente fácil; veja como

THE WASHINGTON POST - Com alguns cliques, transferi mais de 15 anos de mensagens de e-mail do Gmail para o Proton Mail, um serviço de e-mail menor da Suíça. Fiquei surpresa com o quanto foi fácil, mas a relativa simplicidade da minha transferência não é comum.

Se você tem um iPhone, é difícil ou impossível salvar suas fotos em outra coisa que não seja a nuvem da Apple. Com um celular Android, o Google vai orientá-lo a usar o Gmail, o Google Maps e a nuvem do Google. Caso queira deixar de usar o Spotify ou a Amazon, você talvez fique relutante em deixar para trás suas playlists ou listas de desejos.

Vou explicar como transferi minhas mensagens do Gmail, por que você talvez queira fazer isso e como essa minha troca de e-mail foi possibilitada por burocratas europeus que querem tornar mais fácil para você conseguir um divórcio das Big Tech. Não estou tentando convencê-lo a sair do Gmail ou do Apple Photos. Entretanto, você merece a liberdade de pegar suas memórias digitais e transferi-las para um lugar melhor. E há obstáculos demais no meio do caminho.

Como transferi minhas mensagens do Gmail

O Proton se apresenta como um serviço de e-mail mais seguro e privado. Não é preciso pagar para criar uma conta. Ele oferece um recurso chamado “Easy Switch” que orienta como transferir suas mensagens da caixa de entrada do Gmail do Google, do Yahoo ou do Outlook, da Microsoft.

Cliquei em um quadradinho que perguntava se queria copiar apenas minhas mensagens do Gmail ou também minhas anotações no Google Agenda e contatos telefônicos.

Em seguida, inseri a senha da minha conta do Gmail. O processo completo levou apenas alguns minutos. Depois de cerca de três horas de processamento do Proton em segundo plano, minhas mensagens do Gmail finalmente foram todas transferidas para minha caixa de entrada do Proton. A empresa diz que isso pode demorar vários dias.

As mensagens originais ainda estão no meu Gmail. Os e-mails enviados para o meu endereço do Gmail ainda aparecem na caixa de entrada do Gmail. Isso me dá a chance de testar o Proton sem me comprometer a mudar de serviço de e-mail. O Proton também permite que você encaminhe e-mails automaticamente do Gmail para o Proton caso queira deixar de usar o Gmail.

Segundo a Proton, cerca de 90% dos novos usuários não trazem suas mensagens de outros serviços e, em vez disso, começam a usar o e-mail com uma caixa de entrada vazia.

Passo a passo detalhado

Aqui vai o passo a passo mais detalhado de como transferir suas mensagens do Gmail para o Proton Mail. Para começar, crie uma conta do Proton Mail, caso ainda não tenha uma. Talvez seja preciso pagar uma taxa para a Proton se você estiver transferindo um grande número de mensagens do Gmail ou de outro serviço de e-mail.

O Proton Mail oferece 500 MB de armazenamento digital gratuito e você pode dobrá-lo para 1 GB se fizer algumas coisas em sua conta. (Minha conta do Google diz que tenho cerca de 2,2 GB de mensagens no Gmail.)

Para efeito de comparação, a Apple dá aos donos de iPhone 5 GB de armazenamento gratuito para e-mail, fotos e backups em seus dispositivos. O Google oferece 15 GB gratuitamente para o Gmail, seu serviço de fotos, armazenamento de arquivos e outros serviços na nuvem.

O Proton tem uma opção de armazenamento de 15 GB para e-mail, armazenamento de arquivos digitais e outras coisas que custa US$ 4,99 por mês e uma conta “ilimitada” com 500 GB de armazenamento por US$ 11,99 por mês.

Dica de ouro: se você vai pagar pelo Proton Mail, economize dinheiro comprando o serviço no site do Proton Mail e não nos aplicativos do Proton Mail para dispositivos iPhone ou Android.

As lojas de aplicativos da Apple e do Google escondem as opções de assinatura digital com preços mais baixos. A Proton está entre as empresas de tecnologia menores que escolheram enfrentar a Apple e o Google pelo controle deles sobre o que você pode fazer nos aplicativos.

Na minha caixa de entrada do Proton Mail, cliquei em configurações, o ícone da engrenagem no canto superior direito. Em seguida, clique em “ir para Configurações” / Importar via Easy Switch / Gmail. Também é neste momento que você pode optar por copiar suas mensagens de e-mail de uma conta do Yahoo ou do Outlook.

Em seguida, inseri a senha da minha conta do Gmail. Foi basicamente isso.

Motivos para talvez querer considerar uma troca de e-mail

Você sabe que serviços “gratuitos” vêm com algumas condições. O Google mostra anúncios no Gmail para você com base em sua atividade online. Também é útil para o Google quando você está logado no Gmail e a empresa sabe quem você é enquanto navega pela web.

O Proton é um dos poucos serviços de e-mail sobreviventes de uma empresa relativamente pequena e não vende anúncios ou ganha dinheiro de outras maneiras com seus dados pessoais.

O Google diz em um comunicado que seu software de comunicação, incluindo o Gmail, está “profundamente comprometido em construir uma plataforma que seja uma base aberta e expansível para nossos usuários, clientes, parceiros e desenvolvedores”.

O representante do Google também mencionou o trabalho da empresa com uma coalizão de tecnologia para tornar mais fácil para as pessoas transferir seus dados entre diferentes serviços.

Andy Yen, CEO da Proton, disse não esperar que você deixe de usar o Gmail ou qualquer outro serviço que esteja usando. Yen imagina o Proton como o lugar para interações que você deseja manter em sigilo, como aquelas entre seus amigos e familiares ou e-mails relacionados às suas finanças e saúde.

Nosso objetivo não é ser a única conta de e-mail que você usa. É ser a conta de e-mail para as coisas importantes Andy Yen, CEO da Proton

“Nosso objetivo não é ser a única conta de e-mail que você usa”, disse Yen. “É ser a conta de e-mail para as coisas importantes.”

Reflita cuidadosamente antes de transferir e-mails como eu fiz. A Proton teve uma ideia dos dados da minha conta do Google. Já pesquisei o suficiente sobre a empresa para confiar nelas, mas, sem dúvidas, não se deve confiar em qualquer serviço de e-mail. Yen disse que o Google realizou uma verificação rigorosa de segurança antes da Proton conseguir ter acesso a um link de software dos dados da conta do Google.