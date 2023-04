Segunda edição da semana da moda do metaverso reuniu mais de 100 mil pessoas

A segunda edição da Metaverse Fashion Week aconteceu entre os dias 28 e 31 de março, reunindo quase 108 mil pessoas que participaram virtualmente por meio da plataforma Decentraland, popular entre os usuários do metaverso. O evento reuniu 60 marcas, designer e artistas de moda.

A Decentraland é um jogo focado na interação entre usuários e na venda de NFTs (ativos digitais que representam coisas como arte, músicas ou memes). A plataforma é em 3D e comandada por um grupo de usuários, além disso, o espaço do ambiente virtual é dividido em 90 mil unidades de land - terreno disponível para exploração.

Algumas das grifes famosas que participaram do evento foram a Dolce & Gabbana e Tommy Hilfiger. Vale lembrar que cada marca optou por apresentar seus produtos de maneiras diferentes, por exemplo, algumas companhias fizeram desfiles com as peças, já outras deixaram as roupas em mostruário numa espécie de loja virtual.

As peças digitais apresentadas na Fashion Week estavam, em sua maioria, à venda, tanto para usar na vida real, quanto virtualmente como formato de NFT. A Dolce & Gabbana, por exemplo, chegou a arrecadar aproximadamente US$ 6 milhões em 2021 vendendo looks que só existiam online.

O metaverso começou a se tornar uma tendência em 2021, quando a Meta, empresa dona do Facebook, começou a investir na tecnologia e a criar o seu próprio ambiente virtual. Apesar dos investimentos, o metaverso da Meta ainda não obteve sucesso entre os usuários.