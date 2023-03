Sempre conectado: evite esses quatro erros que sabotam a internet da sua casa

THE WASHINGTON POST - É de tirar do sério quando a internet não funciona direito. E é complicado descobrir qual o problema. Pode ser culpa do provedor de internet, um defeito no seu equipamento doméstico ou uma interferência do seu vizinho jogando “Call of Duty” à noite. Pior: às vezes, somos nosso pior inimigo.

Tente dar um jeito nesses quatro pontos que podem estar piorando sua internet em casa:

Não confunda o modem e o roteador

O modem é a caixa que leva a internet para a sua casa. Costuma estar conectado a um cabo que sai da sua parede. O roteador está ligado ao seu modem por um fio e é ele que deixa seus dispositivos conectados, normalmente por meio de Wi-Fi. (Alguns de vocês talvez tenham um modem que também funciona como roteador.)

Se você é daqueles que fuçam a rede e usam o recurso WiFi 6E, parabéns. Pessoas normais querem apenas que a internet funcione. Saber diferenciar modems de roteadores é importante para o próximo item.

Não esconda seu roteador de Wi-Fi

Tudo bem deixar seu modem debaixo de uma pilha de livros, mas seu roteador precisa ser tratado como um ovo Fabergé. O Wi-Fi funciona melhor se o seu roteador estiver numa parte central da sua casa – não enfiado em uma prateleira, jogado debaixo de uma mesa de metal ou preso atrás da sua TV ou do aquário.

Os roteadores costumam ter uma aparência que vai desde “credo” até “tire esse objeto desconhecido e assustador da minha casa”. (Uma dica de negócio grátis: acessórios fofinhos para cobrir roteadores tenebrosos). Mas quanto mais longe seus dispositivos estiverem do roteador, mais difícil fica de ter uma conexão estável.

Fique atento à interferência de paredes, metal, água e outros obstáculos que impedem o lindo arco-íris da internet de chegar até a TV do seu quarto.

Carl Leuschner, vice-presidente sênior de uma empresa de telecomunicações que oferece serviço de internet, disse que os clientes costumam ter contratempos com campainhas conectadas, como a Ring, da Amazon. O muro externo da sua casa está no meio do caminho e a campainha frequentemente está distante demais do roteador.

Se o Wi-Fi é instável, uma simples troca de lugar pode fazer uma grande diferença.

Não contrate aquela internet super-rápida

Os provedores de internet confundem a gente com planos que prometem velocidades incrivelmente rápidas. No entanto, em um projeto de 2019 do Wall Street Journal, pesquisadores descobriram que a maioria das pessoas estava usando uma fração da velocidade de internet pela qual pagavam. A qualidade dos vídeos das plataformas de streaming não melhorou tanto para aqueles usando conexões mais velozes.

A maioria das famílias não precisa mais do que um plano básico de alta velocidade de um provedor de internet oferecendo velocidades de download de 50, 100, 200 ou 300 megabits por segundo. A velocidade de download mede a taxa máxima de transferência de dados on-line para sua casa. Você vai ter de fato a velocidade de 300 megabits que contratou? Não necessariamente.

Sascha Meinrath, professor de telecomunicações na Universidade do Estado da Pensilvânia, disse que a velocidade de download dos provedores costuma ser adequada para a maioria das famílias, mas um obstáculo talvez seja a velocidade de upload – uma medida de transferência de dados do seu dispositivo para a internet.

Velocidades limitadas de upload podem ser um problema se sua reunião por Zoom congelar enquanto sua filha adolescente está subindo vídeos para o TikTok dela. Mas esse é um dado que costuma ser ignorado nas campanhas de marketing das empresas de internet.

Vale a pena começar com o plano mais básico do seu provedor. Caso o serviço não atenda suas necessidades, então talvez valha a pena considerar um upgrade. Mas primeiro tente mudar o roteador de lugar.

Você não precisa usar o roteador do seu provedor de internet

Muitos provedores de internet vão oferecer (ou obrigá-lo a pagar por) um modem ou roteador. Considere comprar um por conta própria, embora eu fique em cima do muro quanto a comprar versus alugar um do provedor de internet.

Com seu equipamento, você pode substituir quando quiser o modem e o roteador e não quando o provedor decidir. Se o seu roteador tiver mais do que dois ou três anos de uso, vale a pena avaliar a compra de um novo. Modems costumam continuar funcionando bem por mais tempo.

Entretanto, há vantagens em aceitar o modem ou o roteador do seu provedor. A empresa deve manter seu software atualizado, garantir que seu equipamento dê conta da velocidade de internet pela qual você paga e ajudá-lo com problemas.

Compro meu roteador e meu modem, mas isso não é uma regra para todos.

Independentemente de você escolher alugar ou comprar seu equipamento de internet, faça uma escolha consciente e não o que o provedor de internet decidir por você. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA