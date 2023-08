Morre Sliman Bensmaia, pioneiro das próteses com sensibilidade para pessoas amputadas

THE NEW YORK TIMES - O pesquisador francês Sliman Bensmaia, pioneiro em neurociência do toque, faleceu no dia 11 de agosto em sua casa em Chicago, nos Estados Unidos, aos 49 anos. A morte foi confirmada pela Universidade de Chicago, EUA, onde era professor no departamento de biologia e anatomia de organismos. A causa da morte não foi informada.

O trabalho de Bensmania abriu portas para as pessoas amputadas e com tetraplegia, permitindo que elas não apenas peguem uma xícara de café, mas também sintam o calor e saibam exatamente quanta pressão aplicar para segurá-la firmemente.

Bensmaia era pós-doutorando na Universidade de Johns Hopkins, nos EUA, nos anos 2000 quando o Departamento de Defesa, confrontado com um número crescente de veteranos feridos retornando do Afeganistão e do Iraque, destinou US$ 100 milhões para pesquisas em próteses.

Cientistas fazem grandes avanços no campo das próteses controladas pelo cérebro, mas dar aos usuários desses dispositivos um senso de toque ainda era um território em grande parte inexplorado. Os pacientes não podiam realmente sentir o que estavam fazendo: se um material era áspero ou suave, se estava em movimento ou estável, até mesmo onde estava o membro no espaço.

Bensmaia viu sua tarefa como dar o próximo passo: entender como o cérebro recebe e processa informações através do toque, o que por sua vez poderia permitir que as próteses funcionassem de forma mais semelhante a um membro real.

“Toque é tão rico, tão multidimensional”, disse ele à revista Discover em 2016. “Há muitas coisas que já entendemos, mas também ainda há muito que não sabemos.”

Muito de sua pesquisa básica envolveu macacos rhesus, cujos sistemas neurais se assemelham muito aos dos humanos.

Ele e sua equipe conectariam eletrodos em áreas dos cérebros dos macacos, colocar pontos em suas mãos e então analisariam onde os cérebros recebiam aquela informação sensorial, bem como a reação dos animais. Eles então usavam eletrodos para simular esses toques, numa tentativa de imitar a experiência.

Sliman Bensmaia foi pioneiro na neurociência do toque Foto: Jason Smith/Universidade de Medicina de Chicago

“Quando você pensa em mover seu braço, essa parte do cérebro ainda está ativa, mas nada acontece devido à conexão perdida”, disse ele à revista Wireless Design and Development em 2014. “A ideia por trás do projeto era colocar eletrodos no cérebro e estimulá-lo diretamente para produzir algumas percepções de toque para controlar melhor o membro modular.”

A maioria dos cientistas concentra seus laboratórios em pesquisa pura ou aplicada. O grupo de Bensmaia (cerca de 24 pessoas entre graduandos, pós-graduandos, pós-doutorandos e técnicos) conseguiu fazer ambos. Ele empregava neurocientistas, mas também equipes de engenheiros e programadores de computador.

“Ele administrava seu laboratório como uma pequena empresa”, disse David Freedman, neurobiólogo de Chicago, em uma entrevista por telefone.

A mão, de certa forma, é uma expressão de nossa inteligência, nossa sofisticação neural Sliman Bensmaia, pioneiro das próteses com sensibilidade

Tal coordenação era necessária para o trabalho complicado em que Bensmaia estava envolvido. O sentido do toque envolve uma ampla variedade de entradas finamente medidas (pressão, calor, movimento, dureza) todas comunicadas ao cérebro através de cerca de 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões sinápticas.

“A mão, de certa forma, é uma expressão de nossa inteligência, nossa sofisticação neural”, disse ele em 2022 em um podcast com Mark Mattson, professor de neurociência na Universidade Johns Hopkins.

Um talentoso pianista que fazia shows regulares em Chicago, Bensmaia comparou a enxurrada de entradas a uma “sinfonia neural”.

Ele levou sua pesquisa da Johns Hopkins para a Universidade de Chicago em 2009, mas continuou colaborando com seus antigos colegas de Hopkins, bem como equipes de pesquisa na Universidade de Pittsburgh, EUA.

Em 2016, sua equipe e um grupo da Universidade de Pittsburgh equiparam um homem de 28 anos, Nathan Copeland, que havia sido paralisado do pescoço para baixo, com um braço protético que lhe permitia sentir através das pontas dos dedos.

Presidente Barack Obama cumprimentou Nathan Copeland com um 'soquinho'após ter recebido seu braço robótico com sensibilidade Foto: Al Drago/The New York Times

Durante uma visita ao laboratório, o presidente Barack Obama assistiu Copeland em ação e depois o cumprimentou com um toque de punhos.

“Isso é inacreditável”, disse Obama.

Sliman Julien Bensmaia nasceu em 17 de setembro de 1973, em Nice, França. Seus pais, Reda Bensmaia e Joëlle Proust, são filósofos. Sliman cresceu na França e na Argélia, e depois se mudou para os EUA aos 15 anos.

Ele estudou ciência cognitiva na Universidade da Virgínia, nos EUA, com um plano de seguir a música. Mas seus pais o convenceram a buscar um doutorado, então, após se formar em 1995, ele se matriculou no departamento de psicologia cognitiva da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA. Ele recebeu seu Ph.D. em 2003.

Bensmaia era um pesquisador muito ativo, recentemente ele e sua colega Stacy Lindau começaram a trabalhar em uma mama biônica, para restaurar a sensação em pacientes após mastectomias.

Além de seus pais, a família de Bensmaia também conta com sua esposa, Kerry Ledoux, seu irmão, Djamel e seus filhos, Cecily e Maceo.

Bensmaia nunca perdeu seu interesse pela música: ele e Freedman, seu colega em Chicago, formaram uma banda, FuzZz, e até lançaram um álbum em 2013.

Mas foi só nas últimas semanas que os dois começaram a falar sobre conduzir um projeto de pesquisa juntos, sobre a relação entre como o cérebro processa entradas visuais e táteis. /TRADUZIDO POR ALICE LABATE