Só ilusão? Usuários tentam ‘hackear’ algoritmos de apps de namoro para ter mais sucesso

THE NEW YORK TIMES - Se você joga Call of Duty, talvez conheça um ecossistema online repleto de “trapaças” - atalhos que os jogadores usam para aproveitar as falhas do jogo e superar alguns de seus obstáculos mais difíceis.

PUBLICIDADE Algo semelhante existe entre aqueles que buscam o amor nos aplicativos de namoro. No ano passado, Ali Jackson, uma coach de namoro de 36 anos do Brooklyn, nos EUA, ficou impressionada com a quantidade de pessoas que a procuraram perguntando sobre “truques” que viram online e que, segundo elas, as ajudariam a superar as barreiras entre seus perfis e o amor verdadeiro. Na verdade, essas não são dicas para namorar, mas para superar os aplicativos de namoro. No TikTok e no Reddit, os usuários recomendam desativar e reativar sua conta, rejeitar uma série de perfis atraentes ou mudar temporariamente sua localização para uma cidade diferente. Cada um desses movimentos, dizem os defensores, poderia confundir o algoritmo do aplicativo para oferecer melhores opções ao usuário.

“É como tentar fazer um exame na sua vida amorosa”, disse Lakshmi Rengarajan, ex-diretora do Match Group, dono de apps como Tinder e Hinge, e apresentadora do podcast “The Later Dater Today”. “Por exemplo, como faço para limpar isso?”

Usuários desiludidos com apps de namoro tentam burlar os "algoritmos do amor" Foto: Gill Button/NYT

Tentar encontrar atalhos para a felicidade romântica é uma tradição consagrada pelo tempo, mas o surgimento de aplicativos de namoro há pouco mais de uma década trouxe novas promessas - e novas queixas. Os fundadores desses aplicativos apresentavam seus produtos como espaços capazes de selecionar pretendentes com base na compatibilidade com a ajuda de algoritmos poderosos (uma afirmação que foi recebida com muito ceticismo na época).

Como as recomendações algorítmicas se infiltraram em quase todas as facetas de nossa vida digital, alguns usuários de aplicativos de namoro passaram a desconfiar cada vez mais dos mecanismos ocultos que influenciam sua vida amorosa. Esgotados de tanto “deslizar” para os lados na tela, eles estão de olho nas plataformas que mantiveram alguns usuários engajados por muito tempo desde a criação desses apps.

“A primeira reação a esse esgotamento foi: ‘o que posso fazer melhor com meu perfil ou minhas mensagens para me conectar com as pessoas?”, disse Ali Jackson. Ela vê menos dessa preocupação atualmente e observou que uma nova atitude está se consolidando entre os namorados desiludidos: eles pensam: “estou fazendo tudo certo agora. A culpa deve ser do aplicativo”, disse ela. “Então, como posso jogar com isso?”

Publicidade

“Algoritmos do amor”

Alguns usuários agora veem os aplicativos não como parceiros, mas como guardiões que obstruem suas perspectivas românticas. Katie Nguyen, 33 anos, recrutadora em Los Angeles, disse que sua confiança em que o Bumble, o Hinge ou o Raya estivessem realmente tentando conectá-la a um parceiro de longo prazo estava diminuindo. Ela se pergunta se seu feed parece sombrio porque realmente não há opções qualificadas ou porque os aplicativos têm interesse em mantê-la deslizando.

As pessoas as quais ela está mais interessada em namorar muitas vezes estão presas atrás de barreiras de pagamento, disse ela. Às vezes, ela passa por pessoas que já viu nos aplicativos, apenas para perceber que elas têm emblemas de “novo membro”, acrescentou.

Ela não está sozinha em sua irritação. Os usuários do Hinge protestaram contra um recurso que identifica “as pessoas mais parecidas com você”, nas palavras do aplicativo, e limita os usuários que não pagam por uma assinatura a entrar em contato com apenas uma delas por semana com uma “rosa” digital. Os usuários do TikTok rebatizaram o recurso de “prisão de rosas” e teorizaram métodos para evitar possíveis encontros.

Os usuários estão absorvendo uma mensagem frustrante: “a pessoa certa está aqui, só não tenho acesso a ela”, disse Rengarajan.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Os aplicativos de namoro, conhecidos por serem cautelosos em relação aos algoritmos proprietários por trás de seus serviços, insistem que esse não é o caso. Uma porta-voz do Hinge escreveu que cada um de seus recursos foi projetado para “tirar os namorados do aplicativo e levá-los a ótimos encontros”. Um porta-voz do Tinder disse que seu algoritmo tem um objetivo: “levar os membros a conversas significativas que, em última análise, resultem em encontros na vida real”. Mas a mudança na mentalidade dos usuários representa uma conscientização cada vez maior de que os aplicativos de namoro, que geralmente têm níveis gratuitos e pagos, são empresas que podem cortar alguns de seus recursos para atrair usuários pagantes. Um relatório publicado pela Morgan Stanley no ano passado estimou que a parcela de usuários pagantes em aplicativos de namoro havia dobrado nos últimos oito anos, chegando a cerca de 26%. Khaled Alshawi, de 32 anos, usa o Hinge e o Grindr há cerca de cinco anos. Ele se lembra de uma época em que podia entrar em contato com quantas pessoas quisesse por dia, disse ele, mas esse número foi limitado em ambos os aplicativos. Ele acabou comprando assinaturas e depois abandonou os aplicativos e encontrou um amor na vida real. Vários de seus amigos continuam usando as versões gratuitas dos aplicativos, disse ele, convencidos de que descobrirão algum truque que lhes permitirá contornar o acesso pago.

Publicidade

Isso pode acontecer porque os paywalls e os algoritmos são um alvo mais satisfatório para a ira de uma pessoa do que o tédio romântico geral, disse Carolina Bandinelli, professora associada de mídia e indústrias criativas da Universidade de Warwick, que realizou uma pesquisa etnográfica sobre usuários de aplicativos de namoro.

Os aplicativos de namoro sugerem aos usuários que eles poderão usar algoritmos para “reduzir a bagunça do amor”, disse a Dra. Bandinelli. Quando isso inevitavelmente não acontece - o amor é bagunçado por natureza! - os usuários podem ficar com raiva e tentar levar a melhor.

“O ‘hacking’ é uma forma de nos envolvermos com o algoritmo - tentamos revelar seus segredos ou tirar vantagem”, disse ela.