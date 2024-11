Solução para proteger crianças das redes não é proibir o acesso, dizem especialistas; entenda

Com as consequências prejudiciais das redes sociais cada vez mais bem documentadas, alguns pais estão tentando educar seus filhos com restrições ou proibições gerais. Os próprios adolescentes estão cientes de que o excesso de redes sociais é ruim para eles, e alguns estão iniciando “limpezas” das plataformas devido ao impacto que elas têm sobre a saúde mental e as notas.

PUBLICIDADE Mas é difícil ser um adolescente hoje em dia sem as redes sociais. Para aqueles que tentam ficar longe das plataformas enquanto a maioria de seus colegas está imersa nelas, o caminho pode ser desafiador, solitário e, às vezes, libertador. Também pode mudar sua vida. A promessa de Kate Bulkeley de ficar longe das redes sociais no ensino médio funcionou no início. Ela viu os benefícios se acumularem: Ela estava tirando notas excelentes. Lia muitos livros. A família tinha conversas animadas na mesa de jantar e se reunia para assistir a filmes nos fins de semana.

Então, no início do segundo ano, surgiram problemas inesperados. Ela perdeu uma reunião do governo estudantil organizada pelo Snapchat. Sua equipe do Modelo das Nações Unidas também se comunica pelas redes sociais, o que lhe causou problemas de agenda. Até mesmo o clube de Estudos Bíblicos de sua escola de ensino médio em Connecticut, nos EUA, usa o Instagram para se comunicar com os membros.

Famílias que preferem criar seus filhos sem redes sociais relatam experiência Foto: stokkete/Adobe.Stock

Gabriela Durham, aluna do último ano do ensino médio no Brooklyn, diz que a passagem pelo ensino médio sem as redes sociais a tornou quem ela é hoje. Ela é uma aluna focada, organizada e nota 10, com uma série de aceitações em faculdades - e uma dançarina talentosa que recentemente fez sua estreia na Broadway. O fato de não ter redes sociais fez com que ela se tornasse uma “forasteira”, de certa forma. Isso costumava ser doloroso - agora, ela diz, parece um distintivo de honra.

Esta é uma história de duas famílias, redes sociais e o desafio sempre presente do ensino médio. É sobre o que os jovens fazem quando não podem fechar as portas de seus quartos e ficar no TikTok depois da meia-noite. É sobre o que as famílias discutem quando não estão travando batalhas pelo tempo de tela. Também se trata de ramificações sociais persistentes.

As jornadas das duas famílias mostram as recompensas e as armadilhas de tentar evitar as redes sociais em um mundo saturado por elas.

Uma mudança fundamental

As preocupações com as crianças e o uso do telefone não são novas. Mas há uma percepção crescente entre os especialistas de que a pandemia da COVID-19 mudou fundamentalmente a adolescência. Enquanto os jovens lidavam com o isolamento e passavam tempo excessivo online, a pandemia efetivamente abriu um espaço muito maior para as redes sociais na vida das crianças americanas.

Não mais apenas uma distração ou uma forma de se conectar com os amigos, as redes sociais amadureceram e se tornaram um espaço físico e uma comunidade à qual quase todos os adolescentes dos EUA pertencem. Até 95% dos adolescentes afirmam usar redes sociais, sendo que mais de um terço diz que as usa “quase constantemente”, de acordo com o Pew Research Center.

Mais do que nunca, os adolescentes vivem em um mundo digital e não digital contínuo, de uma forma que a maioria dos adultos não reconhece nem entende, diz Michael Rich, professor de pediatria da Harvard Medical School e diretor do Digital Wellness Lab, uma organização sem fins lucrativos, do Boston Children’s Hospital.

“A rede social é agora o ar que as crianças respiram”, diz Rich, que dirige a Clínica de Mídia Interativa e Distúrbios da Internet do hospital.

Para o bem ou para o mal, as redes sociais se tornaram uma base para a socialização. É a ela que muitas crianças recorrem para forjar suas identidades emergentes, buscar conselhos, relaxar e aliviar o estresse. Ela afeta a maneira como as crianças se vestem e falam. Nesta era de aplicativos de controle dos pais e rastreamento de localização, as redes sociais são onde essa geração está encontrando liberdade. Também está cada vez mais claro que quanto mais tempo os jovens passam online, maior é o risco de problemas de saúde mental. As crianças que usam redes sociais por mais de três horas por dia correm o dobro do risco de depressão e ansiedade, de acordo com estudos citados pelo cirurgião geral dos EUA, Vivek Murthy, que emitiu um alerta público extraordinário na primavera passada sobre os riscos da rede social para os jovens. Essas eram as preocupações da família Bulkeley e da mãe de Gabriela, Elena Romero. Ambos estabeleceram regras rígidas a partir do momento em que seus filhos eram pequenos e ainda estavam no ensino fundamental. Elas adiaram a entrega de telefones até o ensino médio e proibiram as redes sociais até os 18 anos. Eles instruíram as meninas e seus irmãos mais novos sobre o impacto da rede social nos cérebros jovens, sobre as preocupações com a privacidade online, sobre os perigos de publicar fotos ou comentários que podem voltar para assombrá-lo.

Na ausência de redes sociais, pelo menos nesses dois lares, há uma notável ausência de batalhas pelo tempo de tela. Mas as crianças e os pais concordam: Nem sempre é fácil.

Quando está em todo lugar, é difícil evitar

Em alta Link Quais os cinco melhores celulares para tirar foto? Como Elon Musk se tornou a pessoa mais poderosa do mundo O que é e como entender a geração Z? E-book explica o que move os ‘Zoomers’ Na escola, no metrô e nas aulas de dança na cidade de Nova York, Gabriela está cercada de lembretes de que as redes sociais estão em toda parte - exceto em seu telefone. Crescer sem ela significa perder coisas. Todos, exceto você, ouvem as mesmas piadas, praticam as mesmas danças do TikTok e estão por dentro das últimas tendências. Quando Gabriela era mais jovem, isso parecia deixá-la isolada; às vezes, ainda parece. Mas agora, ela vê a ausência de rede social como algo libertador. “Do meu ponto de vista, como uma pessoa de fora”, diz ela, “parece que muitas crianças usam as redes sociais para promover uma fachada. E isso é realmente triste. Porque as redes sociais estão dizendo a elas como devem ser e como devem parecer. Chegou a um ponto em que todos querem ter a mesma aparência em vez de serem eles mesmos.” Há também drama de amigos nas redes sociais e falta de honestidade, humildade e bondade, dos quais ela se sente feliz por ter se afastado.

Gabriela está se formando em dança na Brooklyn High School of the Arts e dança fora da escola sete dias por semana. O último ano do ensino médio foi especialmente intenso, com inscrições para a faculdade e bolsas de estudo, culminando com o destaque inesperado de se apresentar no Shubert Theatre da Broadway em março, como parte de uma apresentação de musicais do ensino médio na cidade.

Depois de uma recente aula de dança em uma tarde de sábado no porão de uma igreja do Bronx, os caminhos diferentes entre Gabriela e seus colegas estão em plena exibição. Os outros dançarinos, com idades entre 11 e 16 anos, sentam-se de pernas cruzadas no chão conversando sobre redes sociais.

“Sou viciada”, diz Arielle Williams, de 15 anos, que fica acordada até tarde navegando pelo TikTok. “Quando sinto que estou ficando cansada, digo: ‘Mais um vídeo’. E depois continuo dizendo: ‘Mais um vídeo’. E às vezes fico acordada até as 5 da manhã.”

Os outros dançarinos suspiram. Um deles sugere que todos verifiquem o tempo de tela semanal de seus telefones.

“Minha nossa!”, diz Arielle, olhando para sua tela. “Meu total foi de 68 horas na semana passada.” Isso incluiu 21 horas no TikTok.

Gabriela fica à margem da conversa, ouvindo em silêncio. Mas no metrô nº 2 de volta para o Brooklyn, ela compartilha seus pensamentos. “Essas horas de tela são uma loucura.”

Enquanto o trem passa dos trilhos elevados no Bronx para os túneis subterrâneos do metrô em Manhattan, Gabriela está em seu telefone. Ela envia mensagens de texto aos amigos, ouve música e consulta um aplicativo do metrô para fazer a contagem regressiva das paradas até sua estação no Brooklyn. Para ela, o celular é uma distração limitada ao tempo ocioso, que foi estrategicamente limitado por Romero.

“Os horários dos meus filhos vão fazer sua cabeça girar”, diz Romero enquanto a família se reúne novamente no sábado à noite em seu apartamento de três quartos em Bushwick. Nos dias de aula, eles acordam às 5h30 e saem às 7h. Romero leva as meninas para as três escolas espalhadas pelo Brooklyn e depois pega o metrô para Manhattan, onde leciona comunicação de massa no Fashion Institute of Technology.

Grace, 11 anos, é líder de torcida da sexta série e participa ativamente dos escoteiros, assim como Gionna, 13 anos, que canta, participa da equipe de debates e ensaia diariamente para a produção teatral do ensino médio.

“Estou tão ocupada que meu tempo livre é para dormir”, diz Gabriela, que tenta ir para a cama às 22h30.

Na cidade de Nova York, é comum que as crianças recebam telefones logo no início do ensino fundamental, mas Romero esperou até que cada filha chegasse ao ensino médio e começasse a pegar o transporte público para casa sozinha. Anos atrás, ela as sentou para assistir a “O Dilema das Redes”, um documentário que, segundo Gabriela, a fez perceber como as empresas de tecnologia manipulam seus usuários.

As regras de sua mãe são simples: Nada de redes sociais nos telefones até os 18 anos. As meninas têm permissão para usar o YouTube em seus computadores, mas não para publicar vídeos. Romero não estabelece limites de tempo de tela nem restringe o uso do telefone nos quartos.

“É uma luta, não me entenda mal”, diz Romero. No ano passado, as duas meninas mais novas “escorregaram”. Elas baixaram secretamente o TikTok por algumas semanas antes de serem pegas e receberem uma severa repreensão.

Romero está considerando se deve flexibilizar sua regra para Gionna, uma leitora ávida interessada em se tornar uma “Bookstagrammer” para jovens adultos - uma revisora de livros no Instagram. Gionna quer ser escritora quando crescer e adora a ideia de que os resenhistas recebem livros de graça.

Sua mãe está dividida. A principal preocupação de Romero eram as redes sociais durante o ensino médio, uma idade crítica em que as crianças estão formando sua identidade. Ela apoia a ideia de usar de forma responsável como uma ferramenta para buscar paixões.

“Quando vocês forem um pouco mais velhas“, ela diz às suas filhas, ”vocês perceberão que a mamãe não era tão louca quanto vocês pensavam".

Dificuldades para ‘não ficar de fora’

No sofisticado subúrbio de Westport, Connecticut, os Bulkeley enfrentaram questões semelhantes sobre a flexibilização de suas regras. Mas não pelo motivo que eles haviam previsto.

Kate estava perfeitamente satisfeita por não ter redes sociais. Seus pais imaginaram que, em algum momento, ela poderia resistir à proibição por causa da pressão dos colegas ou do medo de ficar de fora. Mas a garota de 15 anos vê isso como uma perda de tempo. Ela se descreve como acadêmica, introvertida e focada em desenvolver atividades extracurriculares.

É por isso que ela precisava do Instagram.

“Eu precisava dele para ser copresidente do meu Clube de Estudos Bíblicos”, explica Kate, sentada com sua família na sala de estar de sua casa de dois andares.

No início do segundo ano de Kate, ela disse aos pais que estava animada por liderar vários clubes, mas que precisava das redes sociais para fazer seu trabalho. Eles concordaram em permitir que ela usasse o Instagram para suas atividades extracurriculares, o que eles consideraram irônico e frustrante. “Foi a escola que realmente nos levou a reconsiderar nossa regra de não usar redes sociais”, diz Steph Bulkeley, mãe de Kate.

As escolas falam sobre limitar o tempo de tela e os perigos das redes sociais, diz o pai de Kate, Russ Bulkeley. Mas a tecnologia está rapidamente se tornando parte do dia a dia escolar. A escola de ensino médio de Kate e a de sua filha Sutton, de 13 anos, proíbem o uso de telefones celulares, mas as regras não são aplicadas. Os professores pedem aos alunos que peguem seus celulares para fotografar o material durante a aula.

Os Bulkeley não concordam com isso, mas se sentem impotentes para mudar essa situação. Quando suas filhas ainda estavam no ensino fundamental, a família Bulkeley foi inspirada pelo compromisso “Wait Until 8th” (Espere até a 8ª série), que incentiva os pais a esperar para dar aos filhos smartphones e acesso à rede social até, pelo menos, a 8ª série ou por volta dos 13 anos. Alguns especialistas dizem que é melhor esperar até os 16 anos. Outros acham que banir as redes sociais não é a solução e que as crianças precisam aprender a conviver com a tecnologia, pois ela não vai a lugar algum.

No final das contas, eles cederam ao apelo de Kate porque confiam nela e porque ela é muito ocupada para dedicar muito tempo às redes sociais.

Tanto Kate quanto Sutton encerram suas atividades extracurriculares, que incluem aulas de teatro e dança, às 20h30 na maioria das noites da semana. Elas chegam em casa, terminam a lição de casa e tentam ir para a cama às 23h.

Kate passa em média duas horas por semana em seu celular. Isso é significativamente menos do que a maioria, de acordo com uma pesquisa Gallup de 2023 que constatou que mais da metade dos adolescentes dos EUA passa uma média de cinco horas por dia nas redes sociais. Ela usa o telefone principalmente para fazer ligações, enviar mensagens de texto para amigos, verificar notas e tirar fotos. Ela não publica nem compartilha fotos, uma das regras de seus pais. Outras: Não são permitidos telefones nos quartos. Todos os aparelhos ficam em um ambiente entre a cozinha e a sala de estar. A TV não é permitida nas noites de aula.

Kate rejeitou a oferta de seus pais de ganhar uma mesada por esperar para usar as redes sociais. Mas ela está embarcando lentamente nos aplicativos. Ela estabeleceu um limite de tempo diário de seis minutos como um lembrete para não perder tempo no Instagram.

Ter o aplicativo foi útil no início deste ano em uma conferência modelo da ONU, onde estudantes de todo o mundo trocaram detalhes de contato: “Ninguém pediu números de telefone. Você passou seu Instagram”, diz Kate. Ela está resistindo ao Snapchat, pois teme que ele a vicie. Ela pediu a um amigo do governo estudantil que lhe enviasse por mensagem de texto todas as mensagens importantes do governo estudantil enviadas pelo Snapchat.

Sutton sente o peso de não ter redes sociais mais do que sua irmã mais velha. A aluna da oitava série se descreve como sociável, mas não popular.

“Há muitas garotas populares que fazem um monte de danças no TikTok. Isso é o que realmente determina sua popularidade: O TikTok”, diz Sutton.

As crianças de sua série são “obcecadas pelo TikTok” e postam vídeos de si mesmas que, para ela, parecem cópias de carbono. As garotas têm a mesma aparência, com tops curtos e jeans, e soam da mesma forma, falando com um dialeto do TikTok que inclui muitos “Ei, pessoal!”, suas vozes subindo de tom no final de um pensamento.

Às vezes, ela se sente excluída, mas não sente a necessidade de ter uma rede social, já que um de seus amigos lhe envia os últimos vídeos virais. Ela já viu em primeira mão os problemas que as redes sociais podem causar em grupos de amigos. “Duas amigas minhas estavam brigando. Uma delas achou que a outra a havia bloqueado no Snapchat.”

Há um longo caminho a percorrer até que essas questões maiores sejam resolvidas, com essas duas famílias e em todo o país. As escolas estão tentando. Algumas estão proibindo totalmente o uso de telefones para manter o foco dos alunos e garantir que a socialização aconteça cara a cara. Segundo os educadores, isso também pode ajudar a reduzir a depressão e a ansiedade dos adolescentes.

Isso é algo que Sutton pode entender aos 13 anos de idade, enquanto trabalha para enfrentar os próximos anos. Pelo que ela tem visto, as redes sociais mudaram nos últimos anos. Antes, era uma forma de as pessoas se conectarem, enviarem mensagens e se conhecerem.

“Agora, é só para se gabar”, diz ela. “As pessoas publicam fotos de suas viagens a lugares incríveis. Ou de sua beleza. E isso faz com que outras pessoas se sintam mal consigo mesmas.”

