SpaceX vai levar bilionário chinês ao espaço para ver calotas polares

A viagem foi denominada Fram2, uma homenagem ao navio noruguês que explorou as regiões polares entre os séculos XIX e XX. De acordo com a SpaceX, a nave voará entre 425 e 450 quilômetros de altitude. Ela contará com uma cúpula de observação para os tripulantes.

“Eu estou esperando ansiosamente por essa missão há dois anos e meio”, publicou Chun Wang em seu perfil na plataforma de rede social X. “Um novo capítulo da exploração espacial acontece diante de nossos olhos.”