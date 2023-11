Steve Wozniak, cofundador da Apple, diz se sentir bem após susto de saúde

Steve Wozniak, cofundador da Apple, passou mal na quarta-feira, 8, foi hospitalizado e descobriu que teve um pequeno derrame. Tudo, porém, parece ter sido um susto. O veterano da tecnologia disse em entrevista ao The New York Times que já teve alta do hospital e que estava se sentindo bem.

“Estou de volta em casa e me sentindo bem”, disse ele ao jornal americano. Wozniak passou mal durante uma viagem à Cidade do México e deixou hospital na quinta-feira, 9, para voltar para Califórnia, EUA, onde mora.

Steve Wozniak teve um derrame mas já saiu do hospital Foto: Tim Chong/Reuters

O hospital em que ficou internado detectou que além do derrame, Wozniak tinha um pequeno vazamento capilar e sintomas de vertigem. Wozniak também revelou que a pior parte da experiência foi o período em que o hospital o manteve em uma maca por 24 horas, impedindo-o de se movimentar.

A situação de saúde obrigou o cofundador da empresa da maçã a cancelar uma série de palestras programadas em diversos países. “Essa é a vida para mim em tempos de pico”, comentou Wozniak sobre as limitações impostas pela sua condição.

Steve Wozniak desempenhou um papel crucial ao lado de Steve Jobs na criação do primeiro computador Apple em 1976. Embora tenha deixado a Apple na década de 1980, ele permaneceu próximo à empresa, participando regularmente de eventos e ainda sendo considerado funcionário.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani