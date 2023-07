Sugestões de presentes e refeições: como usar a IA para melhorar programas em família

THE NEW YORK TIMES - Não é só para pesquisas acadêmicas ou perguntas engraçadas que os robôs de conversação inteligentes podem atuar no dia a dia. Com um pouco de criatividade, é possível colocar o chatbot para “trabalhar” para você também em pequenos afazeres domésticos e facilitar a rotina.

Para começar a implementar esse uso da inteligência artificial (IA), podemos nos concentrar em algumas ações que podem ocupar muito espaço mental em casa. O planejamento semanal de refeições é uma grande tarefa e dar presentes pode ser assustador, com vários aniversários e feriados ao longo do ano. E qualquer adulto que já tenha lido livros para crianças sabe que isso pode se tornar repetitivo, e os livros nem sempre se relacionam com a situação da criança ou com suas dores de crescimento. Veja como a IA pode ajudar nesses casos:

Planejamento de refeições

Gastrônomos e chefs particulares têm usado com entusiasmo a IA para esboçar planos de refeições abrangentes, que considerem as preferências e restrições alimentares das pessoas. (Os cozinheiros são menos entusiasmados com as receitas geradas por IA, que podem ser um desastre se o bot errar).

O brainstorm de refeições é um superpoder para um chatbot como o ChatGPT, da OpenAI ou o Bing, da Microsoft. Como sempre, quanto mais detalhadas forem suas solicitações, melhor.

Com essa informação em mente, pedi ao ChatGPT um plano de refeições já formatado em uma tabela que pudesse ser impressa e colada na geladeira. Aqui está o meu comando:

“Você é um chef particular. Tenho uma família de duas pessoas, eu e minha esposa. Planeje refeições para nós por cinco dias, incluindo café da manhã, lanches, almoço e jantar. Gostamos de comida chinesa, japonesa, tailandesa e italiana. Eu gosto de carne; minha esposa prefere frango e frutos do mar. Não temos restrições. Estamos tentando perder alguns quilos após a pandemia”.

O chatbot respondeu com: “Certamente, aqui está um plano de refeições de cinco dias adaptado às suas novas preferências, incorporando as culinárias chinesa, japonesa, tailandesa e italiana, mantendo as refeições magras e saudáveis para perda de peso”.

Ele lista um café da manhã, um almoço e um jantar, além de dois lanches, para cada dia.

A IA generativa geralmente produz resultados diferentes a partir do mesmo prompt. Se quiser embaralhar as opções e obter sugestões de cardápio ligeiramente diferentes, você sempre pode digitar o comando novamente. Também é possível pedir pequenas alterações a partir do mesmo cardápio gerado, basta indicar as mudanças para o chatbot.

E quanto às receitas reais para fazer esses pratos? Continuei com esta pergunta: “Você consegue encontrar receitas para todas essas sugestões de refeições? Por favor, inclua um link para as receitas online para que eu possa verificar a fonte”.

O ChatGPT respondeu com uma longa lista de receitas de sites como The Food Network, BBC e blogs especializados em culinária. (A versão somente para assinantes com GPT-4 produziu os melhores resultados aqui; a versão gratuita com GPT-3 retornou alguns links quebrados, provavelmente porque seus dados de treinamento são mais antigos. O chatbot Bing também é bom nesse tipo de consulta, mas o bot Bard, do Google, se recusou a retornar links específicos para receitas).

Um último truque: Peça ao seu bot para compilar uma lista de ingredientes para todas as receitas. Ele pode até mesmo agrupá-las por corredor de supermercado. Como sempre, para garantir a segurança, verifique novamente as receitas para ter certeza de que seu bot não está alucinando.

ChatGPT é um dos bots que pode ser utilizado nas tarefas diárias de casa Foto: OLIVIER MORIN/AFP

Melhore os presentes para a família

Vamos passar para a lista de presentes — um talento que alguns de nós possuem mais do que outros. Há várias ferramentas de IA que visam facilitar a escolha de um presente, inclusive um site que apresenta ideias de presentes com base no perfil de alguém no Instagram.

Eu preferi o DreamGift, que usa um chatbot para fazer uma série de perguntas sobre a idade, o sexo, os interesses e os hobbies do presenteado, além de quanto você está disposto a gastar, e fornece automaticamente ideias e links para comprar os itens online. (Minha esposa confessou que gostou mais de algumas das sugestões de presentes do bot, que incluíam um kit de cultivo de ervas em ambientes fechados, do que de alguns dos presentes que dei a ela ao longo dos anos).

Se você preferir usar um chatbot, ele também funcionará. O Bing e o Bard, que estão conectados a mecanismos de pesquisa, são assistentes de compras poderosos. O truque para obter recomendações personalizadas é compartilhar muitos detalhes sobre seu orçamento e sobre as pessoas para quem você está comprando.

Truques para a hora de dormir

Você pode usar a IA para criar uma história personalizada para a hora de dormir ou até mesmo seu próprio livro infantil impresso. Dê a um chatbot como o ChatGPT ou o Bard um comando detalhado que inclua o estilo de narração preferido de seu filho, os detalhes que você gostaria de incluir e a situação que você deseja que a história aborde.

Aqui está uma solicitação que escrevi para uma criança hipotética que está insatisfeita com a mudança para uma nova casa. Pedi que ela envolvesse alguns personagens conhecidos: “Finja que você é um escritor de livros infantis, imitando a obra ‘Frog and Toad’. Meu filho está passando por um momento difícil — estamos nos mudando para uma nova casa e mudando de escola. Escreva uma história para ajudá-lo a processar isso. Incorpore nossos cães, Max e Mochi, os corgis, como personagens”.

O chatbot gerou uma história sincera sobre Max e Mochi, um casal de irmãos peludos. Eles gostavam de brincar no parque e estavam tristes por terem que se mudar para uma nova casa. Mas eles se apoiaram mutuamente e acabaram indo para uma nova escola, onde fizeram novos amigos: Bella, a beagle alegre, e Charlie, o chihuahua atrevido. No final, tudo deu certo.

Se você estiver se sentindo muito ambicioso, poderá gerar ilustrações para acompanhar o texto. Pedi ao programa de IA Midjourney que produzisse uma ilustração para um livro infantil de dois corgis brincando juntos em um parque.

Para produzir um livro completo, eu pediria ao Midjourney para gerar imagens para acompanhar cada parágrafo da história do chatbot. Em seguida, eu usaria um serviço de fotos que oferecesse uma opção de livro, como o Google Photos, para imprimir e enviar o livro infantil personalizado para mim.