Telegram quis construir um canal de conversas ‘livres’, mas se tornou um reduto para chats ilegais

Quando o CEO do Telegram, Pavel Durov, se sentou em seus escritórios em Dubai com Tucker Carlson em abril, ele transmitiu uma mensagem de alto nível: a “humanidade” precisa de um aplicativo de mensagens neutro como o Telegram, que respeite “a privacidade e a liberdade das pessoas”.

PUBLICIDADE Essa visão trouxe ao russo Durov um grande sucesso. O Telegram acumulou mais de 950 milhões de usuários atraídos por sua atmosfera de liberdade e sua promessa de não compartilhar dados com as autoridades policiais. No entanto, a abordagem do serviço de mensagens que permite qualquer coisa em relação ao conteúdo online também o tornou um dos maiores paraísos da internet para predadores de crianças, segundo especialistas. Os promotores franceses acusaram Durov na quarta-feira, 27, de cumplicidade na distribuição de imagens de abuso sexual de crianças e outros delitos no Telegram, após a dramática prisão do bilionário na semana passada em um aeroporto de Paris.

O Telegram acumulou mais de 950 milhões de usuários atraídos por sua atmosfera de liberdade e sua promessa de não compartilhar dados com as autoridades policiais Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

As dificuldades legais de Durov na França, onde ele tem que pagar uma fiança de US$ 5,6 milhões e se apresentar à polícia duas vezes por semana enquanto as investigações continuam, fizeram dele uma causa célebre entre alguns conservadores americanos. Em algumas áreas da internet, ele é retratado como um guerreiro destemido pela liberdade de expressão e contra autoridades estatais excessivamente zelosas.

Enquanto isso, os críticos de Durov dizem que seu idealismo público mascara um modelo de negócios oportunista que permite ao Telegram lucrar com o pior que a internet tem a oferecer, incluindo material de abuso sexual infantil, ou CSAM.

“Não acho que a liberdade de expressão seja sua ideologia”, disse Anton Rosenberg, um engenheiro de software russo que ajudou a co-fundar o Telegram com Durov e seu irmão Nikolai Durov em 2013, antes de se desentender com os irmãos e deixar a empresa. “Pavel encontrou a ideia que ajudou seu projeto a crescer. E ele explorou [com sucesso] esse tópico. Mas seu comportamento regularmente contradiz seus próprios slogans públicos.”

O Telegram não respondeu a um pedido de comentário.

Publicidade

App é mensageiro e rede social

Em um mundo online dividido entre grandes redes sociais públicas e aplicativos de mensagens privadas, o Telegram combina os dois. Os usuários podem manter conversas privadas e criptografadas, como no iMessage, da Apple, ou no WhatsApp. Mas também podem formar grandes grupos de bate-papo ou “canais” públicos, cujos membros, às vezes com centenas de milhares de pessoas, podem permanecer anônimos e, em muitos casos, sem policiamento.

Ao longo dos anos, essa abordagem híbrida fez do Telegram o aplicativo preferido para organização política, inclusive por dissidentes sob regimes repressivos. Mas ele é igualmente atraente para grupos terroristas, organizações criminosas e predadores sexuais, que o usam como um centro para compartilhar e consumir pornografia não consensual, nudes “deepfake” de IA e imagens e vídeos sexuais ilegais de menores explorados, disse Alex Stamos, diretor de segurança da informação da empresa de segurança cibernética SentinelOne.

“Devido à sua política anunciada de não cooperar com a aplicação da lei e ao fato de que eles são conhecidos por não verificar o CSAM, o Telegram atraiu grandes grupos de pedófilos que negociam e vendem materiais de abuso infantil”, disse Stamos. Esse alcance ocorre mesmo que muitas trocas de mensagens do Telegram não usem as formas fortes de criptografia disponíveis nos verdadeiros aplicativos de mensagens privadas, acrescentou.

O Telegram é usado para mensagens privadas, postagens públicas e bate-papos em grupo. Somente as conversas individuais podem ser criptografadas de forma que nem mesmo o Telegram possa acessá-las. E isso ocorre apenas se os usuários escolherem a opção, o que significa que a empresa poderia entregar todo o resto aos governos, se quisesse.

PUBLICIDADE O porta-voz do Telegram, Remi Vaughn, disse ao jornal The Washington Post em março que “abuso infantil e apelos à violência são explicitamente proibidos pelos termos de serviço do Telegram”. Em uma declaração após a prisão de Durov, o Telegram disse que “cumpre as leis da União Europeia” e caracterizou sua moderação de conteúdo como “dentro dos padrões da indústria e em constante aperfeiçoamento”. “É absurdo afirmar que uma plataforma ou seu proprietário são responsáveis pelo abuso dessa plataforma”, acrescentou a empresa, uma declaração repetida pelo advogado de Durov após sua acusação na quarta-feira, 28. Os promotores franceses argumentam que Durov é de fato responsável pelo surgimento do Telegram como um paraíso global para conteúdo ilegal, incluindo o CSAM, devido à sua relutância em moderá-lo e à sua recusa em ajudar as autoridades a policiá-lo, entre outras alegações.

Publicidade

Antes do Telegram, Durov fundou uma rede social chamada VKontakte, que se tornou a resposta russa ao Facebook. Ele deixou o país e a VKontakte em 2014 devido ao que ele disse ser uma disputa com as autoridades russas que queriam que ele entregasse dados sobre manifestantes ucranianos.

Desde então, o “Mark Zuckerberg da Rússia” tem viajado pelo mundo, mas raramente concede entrevistas - preferindo enviar selfies sem camisa para sua conta no Instagram, onde também exibiu seu luxuoso estilo de vida de trabalhar de qualquer lugar com viagens à Itália, Quirguistão e Antibes, na Riviera Francesa.

Antes do Telegram, Durov fundou uma rede social chamada VKontakte, que se tornou a resposta russa ao Facebook Foto: Tatan Syuflana/AP

Na sexta-feira, 23, o ex-candidato republicano à presidência Vivek Ramaswamy sugeriu que os destinos do X e do Telegram estão ligados, dizendo: “Hoje é o Telegram. Amanhã será o X”. Musk respondeu com um emoji “100″, sinalizando concordância.

Alguns especialistas em discurso online e defensores da privacidade concordaram que o indiciamento de Durov pela França levanta preocupações quanto às liberdades online, apontando em particular para acusações relacionadas ao uso de criptografia pelo Telegram, que também é empregado pelo iMessage da Apple, WhatsApp da Meta e Signal.

Publicidade

“A polícia francesa há muito tempo odeia a criptografia”, disse David Kaye, professor da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Irvine e ex-relator especial da ONU sobre liberdade de expressão. “Isso parece ser um caminho em potencial para eles culparem o que acontece no Telegram, pelo menos em parte, pela criptografia, quando a verdade é que as outras acusações sugerem que a não cooperação do Telegram com as ordens judiciais é o verdadeiro problema.”

Stamos concordou que as acusações relacionadas à criptografia são “preocupantes”, porque “isso parece se aplicar até mesmo a plataformas que estão trabalhando ativamente para impedir a disseminação de material de abuso sexual infantil”. Ele disse que, embora o Telegram tenha às vezes banido grupos e retirado conteúdo em resposta à aplicação da lei, sua recusa em compartilhar dados com investigadores o diferencia da maioria das outras grandes empresas de tecnologia.

Ao contrário das plataformas baseadas nos EUA, o Telegram não é obrigado pela lei americana a relatar casos de CSAM ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, ou NCMEC. Muitas plataformas online sediadas no exterior fazem isso de qualquer maneira - mas não o Telegram.

“O NCMEC tentou fazer com que eles denunciassem, mas eles não têm interesse e são conhecidos por não quererem trabalhar com [agências de aplicação da lei] ou qualquer pessoa nesse espaço”, disse um porta-voz do NCMEC.

Foi revelado várias vezes que o Telegram serve como ferramenta para armazenar, distribuir e compartilhar imagens sexuais de crianças. Em julho, um homem de Virginia Beach se declarou culpado de usar o Telegram para solicitar fotos explícitas de crianças de 12 a 14 anos. Um ex-funcionário terceirizado do FBI confessou ter comprado centenas de vídeos e imagens de abuso sexual infantil por meio do Telegram, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça em novembro.

Um soldado do Exército dos EUA foi preso na semana passada por supostamente criar grupos públicos do Telegram para armazenar imagens de abuso sexual de crianças e enviar a si mesmo arquivos de vídeo que incluíam crianças sendo estupradas, segundo documentos judiciais.

Na quarta-feira, 28, a Coreia do Sul abriu uma investigação sobre um labirinto de chats de grupos do Telegram onde usuários anônimos enviaram fotos de meninas e mulheres sul-coreanas que foram transformadas em imagens sexuais sem a permissão delas usando inteligência artificial.

Publicidade

Alexios Mantzarlis, diretor da iniciativa de segurança, confiança e proteção da Cornell Tech em Nova York, disse que o Telegram se tornou uma vitrine de fato para os fabricantes de aplicativos “nudificadores” de IA que violam as regras das lojas de aplicativos do Google e da Apple.

“O Telegram tem um apelo duplo para os provedores de nudez deepfake”, disse ele. “Em primeiro lugar, ele é pouco moderado, então você pode se safar - e eu vi - canais promovendo aplicativos que permitem que você troque os rostos de pessoas conhecidas em clipes pornográficos. Em segundo lugar, é uma loja única: Você pode comercializar, vender e solucionar problemas do seu nudificador de IA, tudo no mesmo lugar.”

Embora os nudes deepfake também possam ser distribuídos por meio de mensagens privadas, Mantzarlis disse que o Telegram oferece uma escala e facilidade de uso que o torna atraente para empreendedores que buscam alcançar o maior número possível de clientes.

“Com grande facilidade, encontrei 11 canais dedicados a promover nudificadores de IA”, disse ele. “O maior deles tem quase 300 mil assinantes”.

Na entrevista de Durov com Carlson - uma discussão descontraída, ampla e de quase uma hora de duração no escritório de Durov, tendo como pano de fundo uma estante de livros adornada com estatuetas de órgãos genitais - ele disse que a verdadeira batalha do Telegram é com o Google e a Apple, que ameaçam tirar o Telegram de suas lojas de aplicativos se eles hospedarem conteúdo com o qual os gigantes da tecnologia não concordam.

“Não pode haver violência, discriminação, materiais de abuso infantil disponíveis publicamente. É difícil discordar disso”, disse Durov ao ex-apresentador do canal americano Fox News. Ele acrescentou, no entanto, que o Telegram frequentemente discorda da forma como a Apple e o Google interpretam o que se enquadra nessas categorias. Às vezes, disse ele, “achamos que, na verdade, essa é uma maneira legítima de as pessoas expressarem suas opiniões”.

A Apple e o Google se recusaram a comentar, embora a Apple tenha confirmado que o Telegram retirou conteúdo a pedido da empresa para cumprir suas regras.

Publicidade

Rosenberg, o cofundador do Telegram, disse que Durov fala sobre a segurança do Telegram, mas a realidade do aplicativo é diferente.

“Ele poderia dizer que o Telegram é o mensageiro mais seguro”, disse Rosenberg, “mas não se importa [com] a segurança”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group