Telegram recebe ‘Stories’, mas por enquanto só para usuários premium

O Telegram começou a liberar nesta semana a função de Stories, com fotos e vídeos que desaparecem automaticamente, similar ao Instagram e Snapchat. No entanto, por enquanto, o recurso está disponível exclusivamente para os assinantes Premium do mensageiro.

Essa nova opção opera de maneira similar às outras redes com recursos semelhantes. Aqueles que têm acesso a esses Stories poderão compartilhar fotos e vídeos, com prazo para expirar. No Telegram, os usuários podem escolher prazos de de 6, 12, 24 ou 48 horas — no Instagram, esse tempo é de 24 horas somente.

Telegram começa a liberar recurso de Stories Foto: Telegram/Divulgação

Outra diferença dos Stories, do Telegram, é a capacidade de criar listas personalizadas de contatos para cada publicação. Essa funcionalidade permite que os usuários compartilhem imagens específicas com grupos distintos, como amigos próximos ou colegas de trabalho, adaptando o conteúdo para cada círculo social.

A interface dos Stories é bem semelhante à de outros aplicativos, com uma lista das histórias dos outros usuários no topo do feed de bate-papo. Além disso, é possível interagir e responder às postagens de outras pessoas, bem como compartilhar o conteúdo de canais para alcançar uma audiência ainda maior.

Segundo o CEO do Telegram, Pavel Durov, é bem provável que essa funcionalidade seja estendida a todos os usuários da plataforma. O período atual serve como um teste para avaliar a interação dos usuários com a ferramenta.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani