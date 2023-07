Threads, nova rede social de Mark Zuckerberg, vira meme no Twitter; veja

É inegável que o lançamento do Threads, nova rede social de Mark Zuckerberg, atraiu a atenção de usuários do Twitter que, em busca de um novo lar, aderiram em peso à “cópia” do site do passarinho. A plataforma, que já chegou aos 30 milhões de usuários, de acordo com o presidente da Meta, foi lançada um dia antes do previsto e, assim como a rival, já iniciou uma produção intensa de memes.

Na nova rede social, a conversação em texto é o principal atrativo, na mesma lógica de microblog da plataforma de Elon Musk, com publicações que podem chegar até 500 caracteres e ações como respostas, compartilhamentos e curtidas de posts.

Já no primeiro dia, publicações ironizando a fundação da rede social e, claro, a rivalidade com o vizinho já fizeram parte do arsenal de memes do Twitter — que teve o Threads como um dos assuntos mais comentados durante a noite desta quarta. Veja a reação dos usuários da plataforma: