Threads, o ‘Twitter do Instagram’, já nasce com ‘corrente’ brasileira puxada por Mion e Alok

O Threads, nova rede social do Instagram que “imita” o Twitter, mal chegou ao mundo e já tem episódios brasileiros para contar. Em uma visualização na manhã desta quarta-feira, 5, famosos como Marcos Mion, Maisa, Celso Portiolli, Juliette e Alok já estavam “tuitando” na nova plataforma e fazendo correntes de publicações na tentativa de tornar o Brasil a primeira trend da história do app. A plataforma foi lançada oficialmente na noite de quarta, 5.

O site já havia sido anunciado por Mark Zuckerberg nesta semana e tem semelhanças bastante próximas com o Twitter, liderado pelo rival Elon Musk. A rede social também chega em um momento onde o site do passarinho passa por críticas e ameaças de abandono, principalmente após a limitação de publicações que podem ser visualizadas diariamente.

Para utilizar a rede social, basta possuir uma conta no Instagram. No Threads, o usuário pode fazer publicações com até 500 caracteres, por exemplo, além de compartilhar links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Os comandos básicos do Twitter de resposta, compartilhamento e curtida também estão presentes no app.

Primeira postagem de Marcon Mion no Threads, o 'Twitter do Instagram' Foto: Reprodução/Threads

Nas primeiras interações, antes mesmo da rede ser lançada para todos os usuários, artistas e influenciadores interagiam entre si dando as boas vindas e desejando novos ares para a internet — em uma espécie de celebração de ano novo na plataforma. Dos mais ativos, Marcos Mion publicou uma foto à beira do Rio Jordão, onde dizia estar torcendo por uma plataforma mais tranquila e livre da “elonmuskização”.

Além disso, o apresentador da Globo também publicou diversos pedidos para Adam Mosseri, diretor do Instagram, e Zuckerberg, pedindo para que os empresários entrassem na onda e ajudassem a subir uma trend brasileira na plataforma. Em uma das publicações, Mion convida seus seguidores ao postar uma foto de suas primeiras interações na rede, como uma corrente. O DJ Alok foi o primeiro a “retuitar” a trend e publicar seus próprios resultados.

Marcos Mion tenta criar primeira trend do novo app da Meta Foto: Reprodução/Threads

Continua após a publicidade

A interação, apesar de fechada para os famosos, é bastante simbólica para Mion. O apresentador também foi um dos primeiros a movimentar o Twitter no Brasil logo após sua chegada por aqui, em 2009. Na época, Mion alcançou uma alta popularidade com sua conta e chegou a “brigar” com a CNN americana para ver quem conquistava antes seu primeiro milhão de seguidores.

O lançamento da rede foi antecipado para esta quarta e já está disponível em 100 países, incluindo o Brasil.