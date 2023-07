Threads, o ‘Twitter do Instagram’, alcança 70 milhões de usuários em apenas dois dias

O aplicativo Threads, da Meta, alcançou 70 milhões de usuários em apenas dois dias após o seu lançamento. O CEO Mark Zuckerberg disse que o resultado está “muito além das nossas expectativas”.

Threads alcança 70 milhões de usuários em apenas dois dias Foto: Richard Drew/AP Photo

O Threads foi lançado na quarta-feira, 5, como uma alternativa ao Twitter de Elon Musk, que tinha 237,8 milhões de usuários em julho de 2022. A rede social vem enfrentando controvérsias e críticas de seus usuários em relação às mudanças e novas decisões de Musk.

No Threads, que se assemelha ao visual do Twitter, as pessoas podem publicar texto e links, além de responder ou repostar mensagens de outros usuários. O aplicativo permitirá que os usuários migrem suas listas de seguidores e nomes de conta existentes do Instagram, o aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos da Meta, que conta com grandes marcas, celebridades e criadores entre seus mais de 2 bilhões de usuários.

O Threads ocupa atualmente o primeiro lugar entre os aplicativos gratuitos na App Store da Apple nos Estados Unidos. “70 milhões de cadastros no Threads até esta manhã”, disse Zuckerberg em uma postagem em sua conta do Threads. “Isso está muito além das nossas expectativas.”/WP Bloomberg