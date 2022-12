TikTok se consolida e IA evolui: veja o que rolou na tecnologia em 2022

2022 não ficou marcado apenas pelo fato de o Twitter ter sido engaiolado por Elon Musk ou pelas demissões das gigantes de tecnologia - a primeira parte da retrospectiva de tecnologia pode ser acessada no menu acima.

Apesar do ano difícil, houve avanços tecnológicos importantes. O Brasil finalmente estreou a rede 5G e o universo da inteligência artificial (IA) atingiu um novo estágio, com o desenvolvimento de algoritmos geradores de conteúdo, como ChatGPT e o DALL-E 2. Além disso, o TikTok se consolidou como uma plataforma bem além das dancinhas.

Na tentativa de aliviar tanta tensão, algumas novas manias digitais surgiram (e outras já morreram) em 2022: BeReal, Lensa, Wordle e novelinhas do Kwai. Não foi pouca coisa, mas vale a pena lembrar como foi o ano da tecnologia.

Veja abaixo a segunda parte da retrospectiva do mundo tecnológico - a primeira parte você acessa aqui.

Inteligência artificial gera conteúdo

As IAs agora são capazes de gerar conteúdo. Foto: DALL-E 2/Midjourney/Stable Diffusion/Estadão

O desenvolvimento de inteligência artificial (IA) atingiu um novo patamar em 2022. Nos 10 anos da AlexNet, a rede que revolucionou essa área, os algoritmos passaram a gerar a criar conteúdo de forma impressionante - entre eles estão ilustrações e diálogos “profundos”.

Em abril a OpenAI, empresa fundada por Elon Musk em 2015 (ele já não faz mais parte dela), lançou o DALL-E 2, uma inteligência artificial capaz de gerar uma imagem a partir de comandos de texto - a imagem acima é um exemplo disso. Na sequência, vieram Midjourney e Stable Diffusion, duas IAs de geração de imagens com resultados igualmente impressionantes. Não apenas isso, a Meta, holding do Facebook, apresentou uma IA capaz de gerar vídeo a partir de comandos de texto. O Google também apresentou algoritmos do tipo.

Os modelos levantaram questões de viés e de direitos autorais - o banco de imagens Getty Images proibiu em setembro a inclusão de imagens geradas por IA por temores referentes à questão. Artistas passaram a apontar como os modelos copiam estilos dos trabalhos.

Já em novembro, a OpenAI mostrou o ChatGPT, um chatbot poderoso, que desenvolve assuntos e realiza tarefas como criar minicontos, receitas culinárias e slogan para produtos. Ele é capaz de realizar operações matemáticas e até executar tarefas de escritórios, como criar palestras e planejamentos de projetos.

Antes do ChatGPT, o LaMDA, do Google, fez barulho após um engenheiro da empresa afirmar que o sistema estava “vivo”. Blake Lemoine, em entrevista ao Estadão, afirmou que deletar a IA seria o equivalente a assassinato. Lemoine acabou demitido, mas a sofisticação do LaMDA para conversar possibilitou pela primeira vez que se discutisse a possibilidade de um sistema de IA desenvolver consciência.

5G Estreia no Brasil

O 5G chegou ao Brasil e a primeira cidade com acesso ao recurso foi Brasília. Foto: Sergio Perez/Reuters

No Brasil, o principal avanço foi a tão esperada estreia das redes 5G. O 5G é a quinta geração da rede móvel atual 4G, que tem como objetivo trazer mais velocidade ao acesso à internet reduzindo o tempo de resposta ao usuário realizar um comando como um download ou uma pesquisa.

A estreia ocorreu em Brasília em 6 de julho. Pouco tempo depois foi a vez de São Paulo, mas no primeiro dia não foi possível perceber a diferença. Ao longo do ano, ocorreram estreias em Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, Palmas, Fortaleza, Natal, Recife, Aracaju (SE), Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís, Teresina, Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco.

TikTok cresce

O TikTok continuou crescendo em 2022 e investindo em mais novidades. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Em 2022, o TikTok se consolidou como uma plataforma muito além de dancinhas, desafios e trends. A rede social se tornou uma das principais fontes de imagens da guerra da Ucrânia, principalmente no início do conflito. Usuários russos e ucranianos passaram a compartilhar o seu dia-a-dia e atraíram atenção para a situação entre os países. No caso ucraniano, houve uma estratégia consciente de uso de redes sociais pelo país para chamar a atenção do mundo.

Com o avanço entre os mais jovens, a rede social se tornou uma ameaça para o Google como ferramenta de pesquisas. Sem o mesmo apelo de outros tempos, o Instagram sofreu e tentou copiar alguns recursos do app chinês TikTok. As mudanças, porém, não agradaram os usuários, o que forçou a rede social a recuar e a rever sua estratégia.

Pequenas manias do ano: BeReal, Lensa, Wordle e novelinhas do Kwai

O app BeReal foi uma das manias do ano de 2022. Foto: Reprodução/BeReal

É claro que em meio a tantos acontecimentos, arrumamos jeitos de nos divertir com serviços e plataformas digitais. Logo no começo do ano, o jogo Wordle (e a sua versão brasileira Termo) ocupou as redes sociais com seus quadrados verdinhos. O sucesso foi tanto que o New York Times comprou o Wordle em 31 de janeiro por um valor que não chegou a ser divulgado, mas que ficou na casa do milhão de dólares.

A rede social Kwai, concorrente chinês do TikTok, também ganhou espaço no Brasil ao mostrar o “lado b” do Brasil. A empresa também investiu no formato de novelinhas, que são séries de vídeos contando uma história com alguma mensagem moral. As produções são bem simples, mas o número de visualizações é bem elevado.

Já o BeReal virou uma nova aposta de rede social com a proposta de mostrar a “realidade” dos seus usuários. Em algum momento aleatório do dia, o aplicativo envia uma notificação e o usuário tira uma foto simultaneamente com câmera traseira e frontal do celular para mostrar aos seus amigos o que está fazendo naquele momento. A ideia é simples mas a Apple elegeu o BeReal como ‘app do ano’.

Já no final do ano, o Lensa ganhou espaço ao criar por meio de IA ilustrações a partir de fotos dos rostos dos usuários. O aplicativo ficou famoso principalmente por celebridades, mas levantou questões sobre segurança e privacidade.

Veja a primeira parte da retrospectiva aqui