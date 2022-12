TikTok vai explicar o porquê de determinado vídeo ser sugerido no seu feed

Parte do “jogo” dos algoritmos é enviar conteúdos diversos para os usuários e testar quais são os assuntos do seu interesse — muitas redes sociais usam essa fórmula para atrair mais perfis. Agora, porém, no TikTok, será possível entender um pouco mais sobre porquê determinado conteúdo foi parar na sua timeline. A empresa lançou, nesta terça-feira, 20, uma ferramenta que mostra informações sobre o compartilhamento de vídeos na página “For You” do app.

O recurso funciona como uma aba de informações, disponível no ícone de ponto de interrogação, na parte inferior da tela. A ferramenta detalha alguns pontos levados em consideração para que o vídeo tenha sido selecionado para o feed do usuário, como local de acesso, contas seguidas, curtidas em vídeos semelhantes e outros comportamentos observados pelo algoritmo.

“Esse recurso é uma das muitas maneiras pelas quais estamos trabalhando para trazer transparência significativa para as pessoas que usam nossa plataforma e se baseia em várias etapas que demos em direção a esse objetivo”, disse a empresa em uma publicação. “Olhando para o futuro, continuaremos a expandir esse recurso para trazer mais granularidade e transparência às recomendações de conteúdo”.

A página “For You” é um dos maiores sucessos do app e virou exemplo de interação de algoritmos para outras plataformas, como Instagram e Facebook. A aba, que mostra vídeos recomendados de acordo com as interações dos usuários, permite que o TikTok entregue um feed altamente personalizado para cada perfil.

Quanto mais se navega no app, mais o algoritmo interpreta as preferências e aplica nos conteúdos disponíveis na plataforma — geralmente, fazendo com que o usuário passe horas na rede social sem perceber. Essa capacidade de aumentar as horas de uso do app chamou a atenção de gigantes da tecnologia e colocou a chinesa ByteDance, dona do TikTok, como ameaça às redes sociais ocidentais.

A ferramenta deve chegar aos usuários gradativamente a partir desta semana.