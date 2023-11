Tirar grandes retratos de família pode ser complicado; veja como fazer

THE WASHINGTON POST - Independentemente de qual seja a sua comemoração, as festas de fim de ano são um momento para curtir as pessoas que você ama, especialmente aquelas que você não vê com frequência.

Não é de se admirar, portanto, que as pessoas ainda gostem de tirar e compartilhar fotos em família. Em minha casa, elas são representam um maravilhoso descanso para todo o lixo eletrônico - físico ou não - que recebemos.

Mas, a menos que você seja um fotógrafo experiente, capturar a foto certa pode ser bastante assustador. Não se preocupe: estamos aqui para você. Da nossa família de nerds para a sua, aqui está um guia rápido para ajudá-lo a descobrir como preparar, capturar, editar e compartilhar uma foto em grupo da qual você possa se orgulhar.

Veja dicas para tirar fotos em família Foto: Thomas Peter/Reuters

O trabalho de preparação

Poucas coisas são tão gratificantes quanto uma bela foto de família tirada por você. Tenha em mente estes aspectos antes de reunir todos.

Posicionamento da câmera: Se estiver usando um smartphone ou uma câmera mais tradicional, você precisará de algo para apoiá-la.

Isso pode ser tão simples quanto uma cadeira alta ou uma bancada, mas um tripé seria o ideal. Você não precisa de nada sofisticado, apenas algo que não balance e que possa ser alto o suficiente para ficar na linha dos olhos de sua família ou acima dela.

Seu “cenário”: seus filhos estarão todos vestidos como duendes? Você está buscando um estilo rústico? O estilo é algo muito pessoal, portanto, deixaremos o visual por sua conta - apenas certifique-se de que o local onde você vai montar o cenário esteja arrumado e ofereça bastante luz para trabalhar.

Além disso, lembre-se de que diferentes momentos do dia oferecem diferentes qualidades de luz: a luz do meio-dia é a mais forte, portanto, se estiver tirando fotos em ambientes fechados perto de uma janela, considere a possibilidade de pendurar uma cortina transparente para diminuir a intensidade. Enquanto isso, a luz no final do dia é mais quente e úmida, o que não agrada a todos.

A menos que você seja experiente o suficiente para ter seu próprio conjunto de luzes, considere pedir a um de seus possíveis fotografados que se sente em seu “cenário” em diferentes momentos do dia para ver qual visual se adapta melhor à sua visão.

Produção

Agora é hora de realmente tirar algumas fotos. Essa parte pode parecer a mais estressante - e, às vezes, pode ser -, mas tenha em mente essas dicas e, do outro lado, você terá resultados atraentes.

Seu enquadramento é parte da mensagem: O zoom em torno dos rostos de sua família pode parecer aconchegante e íntimo, especialmente com algumas crianças pequenas no meio. Mas se você estiver mais interessado em capturar como sua família cresceu, por exemplo, em quantidade ou altura, você desejará um enquadramento mais amplo que mostre os corpos inteiros.

Se tiver tempo, brinque com várias perspectivas para ver o que elas “dizem” sobre seu pessoal.

Use ferramentas de captura remota: Você sempre pode definir um cronômetro e correr de volta para o enquadramento para se juntar à sua família, mas isso está um pouco ultrapassado. Em vez disso, as câmeras digitais da Sony, Fuji, Canon, Nikon e outras têm aplicativos complementares para smartphones que permitem acionar o obturador de onde você está posando.

Os telefones Samsung Galaxy e Google Pixel vêm com recursos que iniciam uma contagem regressiva e tiram uma foto quando veem uma palma aberta no quadro. E se você estiver usando um iPhone e tiver um Apple Watch, poderá tirar fotos discretamente tocando na tela do relógio para iniciar um cronômetro.

Tire muitas fotos: em minha vida, só me arrependo de ter tirado menos fotos, não mais. E com várias pessoas em uma foto, elas nem sempre estarão fazendo exatamente o que você quer, quando você quer. É melhor tirar muitas fotos agora do que rever as coisas depois e desejar ter tirado mais.

Não se preocupe com o “perfeito”: dê a si mesmo um pouco de liberdade para aceitar as fotos que não saíram exatamente como você esperava. Às vezes, são os pequenos momentos sinceros com as pessoas ao seu redor que tornam uma foto excelente, e não as poses ensaiadas e o rigor visionário.

Edição, compartilhamento e impressão

Ufa! A parte difícil já passou; agora, tudo o que resta é encontrar suas fotos favoritas e dar a elas um pouco mais de polimento com edições.

Se você acabou tirando suas fotos com um smartphone, não precisa ir muito longe para encontrar ferramentas de edição sólidas - o iPhone e os dispositivos Android permitem ajustar a exposição, ajustar o contraste, ajustar as cores e aumentar a nitidez ou suavizar as imagens a partir dos aplicativos padrão Photos ou Gallery.

Para fotos boas, opte por aparelhos mais atuais e com resoluções de câmera melhores Foto: REUTERS/Peter DaSilva

Na verdade, essas ferramentas básicas são tão práticas e diretas que talvez você queira considerar a possibilidade de usar um smartphone para editar fotos que não foram tiradas com ele.

Há muito que poderíamos dizer sobre como editaríamos determinadas fotos, mas tudo se resume ao seu gosto. Brinque com todas as ferramentas do aplicativo de edição de sua preferência, sinta como elas afetam suas fotos e ajuste-as para satisfazê-lo.

Para obter controles com mais nuances em telefones e computadores - além de novos recursos de IA para reduzir o ruído e editar seletivamente partes das fotos - recomendamos o Lightroom da Adobe. Se você estiver se sentindo um pouco mais aventureiro (e não se importar em pagar um pouco mais), o Photoshop da Adobe inclui ferramentas de IA ainda mais estranhas para ajustar suas fotos, incluindo uma opção de “preenchimento generativo” que permite criar fundos estranhos para sua família habitar.

Quanto a compartilhar os frutos do seu trabalho, você provavelmente já pensou em publicá-los no Facebook e no Instagram, mas há outras opções.

Se você estava planejando enviar cópias dessas fotos por e-mail para pessoas queridas, tenha cuidado - seu provedor de e-mail pode se recusar se você tentar enviar várias imagens de alta qualidade. Em vez disso, considere colocá-las em álbuns compartilhados no Google Photos ou no Apple Photos e, em vez disso, compartilhe os links para esses álbuns com uma mensagem bonita. /TRADUZIDO POR ALICE LABATE