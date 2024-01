Tome essas quatro pequenas ações e deixe a sua vida tecnológica mais leve e segura

Há também um recurso de pesquisa visual no aplicativo do Google para seu smartphone ou na barra do Google na parte inferior dos telefones Android. Escolha o ícone à direita da barra de pesquisa que se parece com uma câmera quadrada e aponte-o para qualquer objeto.

Sou fã desse recurso para traduzir textos. Recentemente, recebi um pacote de macarrão com instruções de cozimento em coreano. Usando a pesquisa visual do Google, apontei meu telefone para a embalagem e as palavras se transformaram em inglês na minha tela.

