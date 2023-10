Transmissão da guerra pelas redes sociais torna difícil dizer o que é verdadeiro e o que é falso

As principais plataformas de rede social, antes anunciadas por sua capacidade de documentar eventos globais em tempo real, enfrentam uma crise de autenticidade - uma crise criada por elas mesmas, dizem os críticos. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas gerou tantas informações falsas ou enganosas online - muitas delas intencionais, embora não todas - que obscureceu o que realmente está acontecendo no local.

Por sua vez, as pessoas estão se voltando para fontes que refletem seus sentimentos, aprofundando as divisões sociais e políticas. Há tantas alegações falsas que algumas pessoas questionam as verdadeiras. E isso não ocorre apenas no X, ex-Twitter, que removeu muitas de suas barreiras nos últimos meses. Os recentes avanços na inteligência artificial (IA) - com programas que podem produzir quantidades praticamente ilimitadas de conteúdo - já estão agravando essa cacofonia digital.

A crise de autenticidade, no entanto, é mais ampla do que as redes sociais que passaram a dominar o discurso público.

A confiança nos principais veículos de notícias também diminuiu, com as organizações de notícias sendo regularmente acusadas de refratar interesses estatais, corporativos ou políticos. Isso ajudou a impulsionar uma profusão de sites alternativos online. Muitos defendem um ponto de vista específico, compartilhado por usuários e impulsionado por algoritmos que recompensam conteúdos chocantes ou emocionais em vez de nuances ou equilíbrio.

“Nós distorcemos o ecossistema de informações”, disse Nora Benavidez, conselheira sênior da Free Press, uma organização de defesa de direitos.

Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center no ano passado mostrou que as pessoas com menos de 30 anos confiam nas redes sociais quase tanto quanto nos meios de comunicação tradicionais. Cerca de metade delas expressou ter pouca confiança em qualquer um deles. (Entre todas as faixas etárias, a confiança nas organizações tradicionais de notícias continua mais alta, embora esteja diminuindo constantemente desde 2016).

Continua após a publicidade

“A conexão que estou sempre tentando fazer é entre as principais forças que querem nos confundir e distrair, e o resultado final é sempre que as pessoas estarão menos engajadas”, disse Benavidez. “As pessoas terão menos certeza das questões com as quais se importam, menos consciência do motivo pelo qual algo pode ser importante, menos conectadas consigo mesmas e com os outros.”

Não faz muito tempo, a rede social foi anunciada como uma ferramenta poderosa para democratizar notícias e informações.

Em 2009, quando manifestações em massa eclodiram no Irã por causa de uma eleição fraudulenta, os manifestantes usaram a rede social para romper o domínio das informações dos governantes autoritários do país. Eles puderam publicar textos, fotografias e vídeos que contestavam as alegações do governo. Alguns chamaram isso de revolução do Twitter.

Praticamente todos os grandes acontecimentos desde então - de eventos esportivos a desastres naturais, ataques terroristas e guerras - aconteceram online, documentados de forma visceral e instantânea pelos dispositivos que bilhões de pessoas carregam em suas mãos.

A onipresença da rede social na maior parte do mundo ainda cumpre essa função em muitos casos, fornecendo evidências, por exemplo, para documentar os crimes de guerra russos na Ucrânia.

No entanto, como o conflito em Israel demonstrou, as mesmas ferramentas têm contribuído cada vez mais para confundir em vez de esclarecer.

Redes sociais estão repletas de publicações sobre a guerra — algumas, porém, são falsas e enganosas Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times

Continua após a publicidade

Em qualquer guerra, discernir fatos de ficção (ou propaganda) pode ser extremamente difícil. Os antagonistas procuram controlar o acesso às informações do front. Ninguém pode ter mais do que uma visão de um canudo de refrigerante em um determinado momento. Agora, porém, vídeos falsos ou enganosos se tornaram virais mais rapidamente do que os verificadores de fatos podem desmascará-los ou do que as plataformas podem removê-los de acordo com as políticas da empresa.

Muitas vezes, o problema está nos detalhes. O Hamas matou dezenas de israelenses, inclusive crianças, em um ataque em Kfar Aza, um kibutz perto de Gaza. O relato não verificado de um correspondente da televisão francesa de que 40 bebês foram decapitados no ataque viralizou nas redes sociais como se fosse um fato. A reportagem continua sem confirmação. Ela se infiltrou até mesmo em uma declaração do presidente Biden de que ele havia visto fotografias desse horror em particular, o que levou a Casa Branca a voltar atrás em suas observações, dizendo que a informação tinha vindo de relatos de notícias.

O Hamas explorou habilmente as redes sociais para promover sua causa da mesma forma que a Al Qaeda e o Estado Islâmico fizeram no passado. O grupo terrorista usou o aplicativo Telegram, que é amplamente sem moderação, como um canal para enviar imagens gráficas e comemorativas de sua incursão de Gaza para uma circulação mais ampla nas redes sociais que proibiram organizações terroristas.

Cada vez mais, nossas vidas digitalizadas se tornaram um campo de batalha de informações, com ambos os lados de qualquer conflito disputando para oferecer sua versão. Imagens antigas foram recicladas para dar um novo sentido. Ao mesmo tempo, imagens reais foram contestadas como falsas, incluindo uma fotografia sangrenta que Donald J. Trump Jr., filho do ex-presidente dos EUA, compartilhou no X.

Organizações de notícias confiáveis costumavam funcionar como curadores, verificando informações e contextualizando-as, e ainda o fazem. No entanto, alguns tentaram questionar sua confiabilidade como guardiões, principalmente Elon Musk, o proprietário do X.

No dia seguinte ao início dos combates em Israel, Musk compartilhou uma publicação no X incentivando seus seguidores a confiarem mais na plataforma do que na mídia convencional, recomendando duas contas que são famosas por espalharem afirmações falsas. (Mais tarde, Musk excluiu a publicação, mas não antes de ela ter sido vista milhões de vezes).

O X enfrentou críticas particularmente fortes, mas o conteúdo falso ou enganoso infectou praticamente todas as plataformas online. Thierry Breton, funcionário da Comissão Europeia que supervisiona uma nova lei que rege as mídias sociais, enviou cartas esta semana alertando a X, o TikTok e a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, sobre a prevalência de conteúdo falso e violento no conflito.

Continua após a publicidade

Os órgãos reguladores europeus deram o primeiro passo para uma investigação da X na quinta-feira, 12, de acordo com a nova lei, citando a prevalência de conteúdo publicado por extremistas, incluindo imagens sangrentas. A executiva-chefe da X, Linda Yaccarino, procurou evitar a investigação alegando que a plataforma havia de fato removido “dezenas de milhares” de publicações.

Imran Ahmed, diretor do Center for Countering Digital Hate (Centro de Combate ao Ódio Digital), que enfrenta uma ação judicial de Musk por causa de suas críticas à plataforma, disse que a guerra se tornou um “ponto de inflexão” para a rede social. A enxurrada de desinformação desde o início da guerra fez com que as plataformas “não fossem um lugar tão relevante para obter informações” durante um grande evento.

“Não se deve confiar nas redes ias sociais para obter informações - ponto final”, disse ele. “Não se pode confiar no que se vê por lá.”

Ahmed, que estava em Londres, disse que ficou tão frustrado nos primeiros dias da guerra que trocou a internet pelo canal de televisão BBC para obter informações confiáveis. “Quando foi a última vez que liguei a televisão?”, disse ele.

Ele observou que as empresas de rede social reduziram os recursos para policiar o que aparece online.

Musk instituiu uma série de mudanças desde que adquiriu a empresa no ano passado que, segundo os pesquisadores, resultou em um aumento de conteúdo nocivo, incluindo comentários racistas e antissemitas. Elas incluem uma assinatura que permite que qualquer pessoa pague por uma marca de verificação azul, que antes transmitia aos usuários a sensação de autoridade de uma conta.

“O X, em particular, deixou de ser, há um ano, a primeira plataforma que as pessoas ligavam e à qual permaneciam grudadas no meio de uma crise para se tornar uma bagunça francamente inutilizável, na qual o esforço é maior do que vale a pena, apenas tentando discernir o que é verdade.”, afirmou Ahmed.