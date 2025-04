Trump impõe tarifas de 125% sobre a China; veja os memes sobre a disputa

Nesta quarta-feira, 9, Donald Trump anunciou uma pausa nas tarifas recíprocas impostas na semana passada. Entretanto, a regra não vale para a China, que recebeu taxas ainda maiores, agora, em 125%. O valor inicial, proposto na semana passada, era de 54%. O clima é incerto e, nas redes sociais, os usuários reagiram à notícia com muitos memes.

A decisão do presidente faz parte de um plano para impulsionar a indústria americana, forçando as empresas a produzirem no país. No entanto, as iniciativas parecem poder isolar a economia dos EUA e já provocam uma guerra comercial global. O clima é incerto, mas a internet está repleta de memes sobre o assunto. Veja abaixo os melhores.

Produtos chineses pagarão 125% em impostos para serem comercializados nos EUA Foto: AP / AP

“Relaxem! Vai dar tudo certo”

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani