Truque no Instagram permite identificar ‘stalkers’ com emojis escondidos; veja como funciona

Usuários do Instagram têm recorrido a um truque para descobrir quem visualiza repetidamente seus perfis: ao esconder um emoji de reação nos Destaques dos Stories, é possível receber uma notificação automática quando alguém interage com o conteúdo. A prática viralizou nas redes sociais e oferece uma forma criativa, ainda que não oficial, de contornar a limitação da plataforma, que só mostra os visualizadores dentro de 48 horas após a publicação do story original.

A estratégia consiste em utilizar a ferramenta de reações do Instagram de forma camuflada. O procedimento envolve aplicar um emoji em tamanho máximo sobre a tela de um story, coberto por uma imagem. Quando o conteúdo é adicionado aos Destaques e alguém tenta interagir com a imagem, acaba tocando no emoji escondido, gerando uma reação automática que notifica o autor da postagem.

Truque pode permitir que usuários saibam que está os stalkeando Foto: Alice Labate/Estadão

PUBLICIDADE O método ganhou conhecimento especialmente no TikTok, onde vídeos explicando o passo a passo acumularam milhões de visualizações. O objetivo é simples: identificar quem está visualizando reiteradamente o perfil, prática conhecida informalmente como “stalkear”. De forma nativa, o Instagram permite ao usuário verificar quem viu seus Stories apenas durante um intervalo de 48 horas após a publicação. Após esse período, a plataforma não exibe mais a lista de visualizadores, mesmo que a história permaneça salva nos Destaques. Por isso, o truque se mostra eficaz para ampliar esse tempo de rastreamento, desde que o stalker interaja.

Como funciona o truque, passo a passo:

1. Crie um novo story no Instagram e adicione uma imagem, que pode ser até uma tela preta;

2. Aplique um emoji de reação em tamanho grande, ocupando toda a tela;

3. Coloque uma imagem por cima do emoji, de forma que ele fique invisível;

4. Finalize o visual do story e publique normalmente;

5. Após publicado, vá até o story, toque na opção Destacar no canto direito para adicioná-lo ao seu perfil;

6. Quando alguém tocar na tela ao visualizar o Destaque, a reação será enviada, revelando quem interagiu.

Diferente de curtidas ou comentários, reações a stories não podem ser desfeitas, o que torna o truque ainda mais eficaz para flagrar visitantes frequentes do perfil.

O Instagram não revela quantas vezes um story foi visualizado por uma mesma pessoa, nem o tempo de permanência no conteúdo. Também não é possível saber quem visualizou um Destaque após o prazo de 48 horas da publicação original.

Por esse motivo, algumas pessoas têm buscado alternativas não convencionais, como aplicativos de terceiros. No entanto, especialistas alertam que essas ferramentas geralmente violam os termos de uso da plataforma, além de representarem risco à segurança dos dados pessoais.

Destaques: o que são e como funcionam

Lançados em 2017, os Destaques do Instagram permitem salvar stories além do limite tradicional de 24 horas. Eles aparecem em círculos abaixo da biografia do usuário e podem ser organizados por temas. São amplamente utilizados tanto por perfis pessoais, quanto comerciais e de criadores de conteúdo.

Mesmo com a função de arquivamento e o acesso temporário aos dados de visualização, a plataforma mantém o foco na efemeridade. O truque do emoji escondido, portanto, surge como uma tentativa dos usuários de recuperar o controle sobre quem vê seus conteúdos, especialmente os mais antigos.

Privacidade e etiqueta digital