Twitter: aprenda a excluir a sua conta da rede social

No último dia 27, o bilionário Elon Musk finalizou a compra do Twitter após seis meses de negociação em um acordo de US$ 44 bilhões. Agora no comando, o dono da Tesla planeja tornar a plataforma um espaço de liberdade de expressão absoluta, sem moderação de conteúdo — e isso pode não agradar a todos os usuários.

Já como proprietário oficial do Twitter, Musk demitiu os principais executivos da empresa, como o ex-presidente da companhia Parag Agrawal, além do chefe financeiro, Ned Segal, e Vijaya Gadde, chefe do departamento jurídico, políticas e confiabilidade. Além disso, Musk vai, aos poucos, dando mais indícios de possíveis mudanças no app, com mudanças na forma de assinar serviços e de verificar usuários.

“A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma ‘praça pública digital’, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência”, disse o bilionário em uma carta aberta para anunciantes, publicada no Twitter no mesmo dia da aquisição do aplicativo.

O turbilhão de novidades pode não ser a preferência de todos — que podem, inclusive, migrar para outras plataformas sem deixar rastros no site do passarinho. Se esse é o seu caso, o Estadão fez um guia que mostra como é possível apagar a sua conta do Twitter.

Como excluir a sua conta no Twitter

Para deletar a sua conta no Twitter, primeiro é necessário desativá-la. A desativação dura 30 dias ou 12 meses e, caso você não acesse o seu perfil durante esse período, ela será deletada permanentemente. É possível realizar essa ação tanto pelo celular, quanto pelo computador.

Primeiro, é preciso logar na sua conta. Caso esteja usando pelo celular, arraste a tela para a direita, acesse a aba “Configurações & suporte” e selecione a opção “Configurações e privacidade”. Nesse novo menu, selecione “Sua conta” e depois vá em “Desativar Conta”.

No computador, o processo é similar. Após logar em seu perfil, basta clicar na opção “Mais”, que é o ícone dos “três pontinhos”, no canto esquerdo da tela. Depois, é só abrir a aba “Configurações & suporte” e seguir os seguintes passos: procure por “Configurações & suporte”, clique em “Configurações e privacidade” e, por fim, vá em “Sua conta”. Ao final, você encontrará a opção de “Desativar Conta”.

Pelo celular, há apenas a opção de excluir a sua conta em 30 dias. No computador, você pode optar por deletar o perfil em 12 meses. Clique na opção “Desativar” em vermelho na base da tela e coloque a sua senha para confirmar a operação.

Depois disso, sua conta será desativada e, com o prazo de até 12 meses, excluída de forma permanente pelo Twitter.