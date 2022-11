Twitter: Saiba como baixar histórico de publicações e mídias da rede social

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - Com a ascensão da concorrência e a saída de funcionários “críticos” do Twitter, depois de a rede social ter sido comprada pelo empresário Elon Musk, o passarinho azul tem levantado temores de que talvez não continue a operar os seus serviços de forma confiável. Por isso, alguns usuários já pensam que é um bom momento para baixar anos de histórico.

O Twitter fornece um método para os perfis realizarem o download de suas informações, incluindo tuítes, fotos, vídeos anexados, mensagens diretas, curtidas, listas e momentos. Algo que, na teoria, não é difícil de realizar, mas vai depender do bom funcionamento da plataforma, que já apresenta rachaduras em sua infraestrutura.

Como baixar meu histórico do Twitter via desktop?

Conectado à sua conta, clique em “Mais” na coluna da esquerda. Em seguida, selecione “Configurações e suporte” e “Configurações e privacidade”. Em “Sua conta”, selecione “Baixar um arquivo de seus dados”.

Você terá que inserir sua senha do Twitter. Depois, um código de verificação será enviado por e-mail ou mensagem de texto para ser inserido na plataforma. Na última sexta-feira, havia relatos generalizados de que a opção de texto não estava funcionando, mas a opção de e-mail parecia funcionar.

Após inserir a sua senha e o código de verificação, clique no grande botão azul que diz “Solicitar arquivo”.

Agora é hora de sentar e esperar. O Twitter diz que “pode levar 24 horas ou mais para que seus dados estejam prontos”. Uma perspectiva de tempo positiva para a realidade dos fatos.

Como baixar meu histórico do Twitter via iOS ou Android?

Toque na sua foto de perfil no canto superior esquerdo, role para baixo até “Configurações e suporte” e selecione “Configurações e privacidade”.

Toque em “Sua conta” e depois em “Faça o download de um arquivo com seus dados”. Você será solicitado a entrar no Twitter.

Em seguida, siga as etapas para desktop, publicadas acima.

O que fazer quando os dados forem enviados?

Caso o seu arquivo esteja pronto para baixar, você receberá uma notificação do Twitter que irá permitir o download do arquivo para o seu divertimento. O documento incluirá um arquivo HTML que poderá ser aberto no navegador, facilitando a navegação pelos dados sem nenhum conhecimento técnico, de acordo com o site The Verge.

O arquivo possui uma caixa de pesquisa para encontrar tuítes antigos e uma barra de filtros que podem ajudar a restringir a sua busca. Alguns usuários podem precisar de seus dados para fins profissionais, enquanto outros podem relembrar as suas vivências na plataforma, relembrando-as como fazem com os anuários de Ensino Médio. / Tradução por Ana Luiza Serrão