Uber: saiba como ver as suas notas como passageiro no aplicativo

Desde fevereiro do ano passado, o Uber disponibilizou um recurso que permite aos usuários encontrarem as suas notas como passageiros. Assim como os motoristas, quem viaja de Uber também é avaliado entre uma e cinco estrelas ao final de cada corrida - é a média dessas notas que aparece no topo da aba de perfil dentro do aplicativo.

Para os mais curiosos, é possível encontrar cada nota já recebida (embora elas não estejam atreladas a corridas específicas). Encontrar essas avaliações, porém, exige ir um pouco mais a fundo no app. Veja abaixo como fazer:

1) Na aba Conta, vá até Configurações;

2) Deslize a tela e encontre a opção Privacidade;

3) Depois, vá para Centro de Privacidade;

4) Acesse Quer ver um resumo do seu uso do app no Uber?;

5) Deslize a tela e procure a opção Avaliações e clique em Ver minhas avaliações;

6) Vale o lembrete: segundo o app, as avaliações não são exibidas em tempo real, o que significa que não é possível terminar uma corrida e já tomar ciência da nota recebida. Além disso, nem todo motorista avalia os passageiros.