Uma pequena ilha no Caribe está muito feliz com o estouro da inteligência artificial; entenda

Para cada registro de domínio, o governo de Anguilla recebe de US$ 140 a milhares de dólares de nomes de sites vendidos em leilões, de acordo com dados do governo. No ano passado, o governo de Anguilla faturou cerca de US$ 32 milhões com essas taxas. Isso representou mais de 10% do produto interno bruto do território de quase 16 mil pessoas e 56 quilômetros quadrados.

“Algumas pessoas chamam isso de lucro inesperado”, diz o primeiro-ministro de Anguilla, Ellis Webster. “Nós apenas chamamos isso de Deus sorrindo para nós”.