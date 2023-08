Usa muito as redes sociais? Veja o que não fazer para deixar suas contas protegidas

Manter nossas redes sociais protegidas nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais com a frequência com que interagimos e compartilhamos informações online. Conforme dados pessoais se tornam mais acessíveis, os riscos de invasões de privacidade e ataques cibernéticos aumentam significativamente, podendo comprometer a segurança digital dos usuários.

Alguns desses riscos podem ser evitados se nos atentarmos para algumas práticas simples, como escolher senhas fortes e diferentes para cada conta, ativar a autenticação de dois fatores e gerenciar as configurações de privacidade das redes sociais.

O Estadão reuniu cinco dicas do que não se deve fazer para manter a sua rede social protegida.

Confira como garantir a seguranca das suas redes sociais Foto: Etienne Laurent/EFE

Senhas fracas? Nem pensar

Usar senhas fracas pode ser um tiro no pé quando o assunto é segurança das redes sociais.

Senhas curtas e simples podem ser as preferidas por serem fáceis de se lembrar, mas, ao mesmo tempo, elas podem facilitar o acesso de hackers. Por esse motivo, o ideal é criar senhas mais complexas, com símbolos - como @, # e $ - além de números e letras - quanto mais longa a combinação, melhor.

Caso opte por colocar uma palavra como senha, escolha uma aleatória e que não esteja relacionada aspectos da sua vida, como o nome do seu pet ou seu apelido. Mais importante: é preciso variar as senhas e não repeti-las em todas as suas contas.

Não esqueça de ativar a autenticação de dois fatores

Outra medida de segurança, é ativar a Autenticação de dois fatores, que nada mais é do que uma camada extra de proteção para sua conta, que exige uma segunda senha para liberar o acesso. Quando essa opção é ativada, a ferramenta faz uma segunda verificação de identidade no momento do login.

No geral, as redes sociais mais comuns como Facebook, TikTok, Instagram e X (ex-Twitter) possuem esse recurso nas configurações de privacidade dos aplicativos. Entre as opções que o recurso oferece, estão colocar um e-mail para verificar a identidade ou um número de telefone para receber um código por SMS sempre que fizer login.

Além dessa configuração encontrada nas próprias plataformas das redes sociais, há também aplicativos que realizam esse tipo de tarefa e protegem ainda mais o perfil, como Authy, Authenticator e 1Password, todos disponíveis tanto para aparelhos Android quanto Apple.

Não deixe dados pessoais visíveis para qualquer um

Informações mais pessoais como e-mail, número de telefone e cidade onde mora podem parecer inofensivas e irrelevantes para outros usuários, mas para, alguém mal intencionado, isso pode ser um prato cheio. É importante sempre tomar cuidado com os dados que coloca online.

No Facebook, por exemplo, o usuário pode escolher o público que tem acesso a informações privadas, se qualquer pessoa pode ver, se apenas os amigos podem ter acesso ou se o dado vai ficar privado só para ela.

Nas outras redes sociais, os dados que podem ficar visíveis variam, mas podem ser gerenciados nas configurações de privacidade dos apps.

Pare de viver no passado e delete contas antigas

Pode parecer bobo, mas desativar contas antigas também é uma medida de segurança.

Contas inativas há muito tempo favorecem invasões, porque se houver alguma movimentação suspeita no perfil o usuário não vai notar, o que facilita roubo de dados e até golpes aplicados se passando pelo dono do perfil.

Não aceite qualquer um na sua vida, revise solicitações de amizade

Avaliar quem pede para te seguir nas redes sociais é muito importante. A dica é evitar aceitar desconhecidos.

Nas redes sociais compartilhamos muito do nosso dia a dia e se um desconhecido tiver segundas intenções, será muito mais fácil obter dados sobre você se ele tiver acesso às suas publicações. Então, evite permitir que pessoas que você não conhece sigam o seu perfil.

