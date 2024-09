Usa VPN? Saiba os riscos de usar a ferramenta para a sua cibersegurança

Uma VPN cria um “túnel” criptografado entre o seu dispositivo e um servidor remoto, mascarando seu endereço IP real e sua localização. Isso permite acessar sites e serviços bloqueados, como o X no Brasil, e também proteger a privacidade online, dificultando o rastreamento das atividades na internet. Essa tecnologia se popularizou com o aumento do trabalho remoto durante a pandemia, permitindo que funcionários acessem a rede interna da empresa, mesmo estando fisicamente distantes.

Além disso, o uso de VPNs giram em torno da privacidade. A ferramenta é capaz de ocultar o endereço IP e criptografar os dados do usuário, tornando muito mais difícil que terceiros, como provedores de internet ou anunciantes, rastreiem suas atividades online. As VPNs também permitem que os usuários acessem sites e serviços que podem estar bloqueados em sua região geográfica, como catálogos de streaming de outros países ou conteúdos restritos por empresas, como é o caso do X, no Brasil.