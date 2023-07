Saiba as coisas que o seu chefe consegue ver enquanto você está trabalhando online

THE WASHINGTON POST - A maioria das coisas que você faz online, como navegar na internet ou interagir nas redes sociais, deixa pegadas digitais. A mesma coisa costuma acontecer ao se usar ferramentas digitais no ambiente de trabalho.

As ferramentas de software que você usa para realizar tarefas como colaborar com seus colegas, organizar reuniões ou criar arquivos digitais com frequência monitoram certas atividades para vários fins, em muitos casos, por segurança, proteção ou compliance. Isto posto, seu empregador pode ser capaz de acessar o registro de suas atividades – embora esse possa ser um processo complexo – e descobrir como você tem gastado seu tempo. Como o trabalho remoto passou a ser cada vez mais frequente desde a pandemia, os trabalhadores deveriam ficar cientes de quais dados estão sendo coletados.

Suas atividades digitais deixam rastros Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Os fabricantes de software para o ambiente de trabalho como a Microsoft e a plataforma Slack, ferramenta de comunicação e colaboração, desaconselham usar as métricas e os dados que fornecem para monitorar a produtividade, sugerindo que atividade e produtividade não são a mesma coisa e que essas métricas não são representações exatas da quantidade de trabalho que uma pessoas está realizando. Além disso, monitorar as métricas dos trabalhadores nos aplicativos pode acabar quebrando a confiança, segundo os fornecedores.

Em vez disso, alguns sugerem usar outros métodos para garantir a produtividade. A Microsoft, por exemplo, promove seu produto Viva Goals, que permite às equipes definir objetivos e metas e monitorar o progresso deles ao mesmo tempo.

“Você não pode focar apenas nas coisas que achamos talvez estarem acontecendo”, disse Sunita Khatri, diretora sênior de marketing de produto da Microsoft. “Você precisa encarar o que está acontecendo de verdade.”

A tabela abaixo mostra algumas atividades que seu empregador pode conseguir ver pelas plataformas de videoconferência Zoom, Slack, Microsoft 365 e Google. O Microsoft 365 inclui o aplicativo de comunicação Teams, o app de e-mail Outlook e o aplicativo de processamento de texto Word.

O Google Workspace inclui o app de e-mail Gmail, o aplicativo para videoconferências Meet e o app para processamento de texto Docs. (Na tabela, as informações a respeito do Slack têm como base os planos corporativos nos quais os administradores não desabilitaram recursos específicos.)/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA