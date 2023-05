Veja como transformar seu celular em um ‘assistente’ de saúde

O uso do smartphone no cotidiano vai além das funções telefônicas — entre as diversas funções, é impossível não recorrer ao aparelho para trabalhar e interagir nas redes sociais. Mas, além disso, é possível utilizar o celular para te ajudar a cuidar da sua saúde, com ferramentas presentes nas configurações do próprio aparelho.

Recursos pré-existentes, como alertas de emergência e notificações que te ajudam a não esquecer dos remédios, também é possível baixar aplicativos com funções que ajudam o usuário a monitorar suas atividades diárias para um dia-a-dia saudável, que podem dar um empurrãozinho ou mesmo ser o incentivo que faltava para começar um novo estilo de vida. Pensando nisso, o Estadão reuniu ferramentas presentes no celular que podem ajudar a cuidar da saúde.

Configurações de emergência

Tanto aparelhos Android como Apple oferecem configurações de saúde para os usuários.

No iPhone há o recurso Detecção de Acidente, em que o dispositivo pode identificar um acidente de carro ou um forte impacto, como uma queda, e ligar para uma instituição médica ou para um contato de emergência automaticamente. Para ativar o recurso, basta acessar as configurações do iPhone, ir na opção SOS de Emergência e selecionar a opção Ligar após acidente grave.

Função do iPhone detecta acidentes Foto: Apple/Reprodução

Para quem tem aparelhos Android, é necessário instalar um aplicativo, já que ainda não há uma configuração que exerça essa função. Uma aplicação capaz de detectar esse tipo de situação é o Accident Detection, disponível gratuitamente na loja de apps do dispositivo. Nele, o usuário pode cadastrar contatos de emergência para que o app envie automaticamente uma mensagem com a localização em tempo real.

Além dessa ferramenta, o iPhone possui o aplicativo Saúde, do próprio sistema Apple. Nesse app, o usuário pode preencher os seus dados médicos, como nome, idade, alergias e tipo sanguíneo. No Android, essas informações podem ser preenchidas nas próprias configurações do celular. Basta ir na aba Informações de emergência e preencher seus dados médicos, incluindo medicamentos prescritos e um espaço para adicionar outras informações, como cirurgias e procedimentos.

Aviso de medicamentos

Para os que sempre perdem a hora quando vão tomar remédios prescritos, existe um “empurrãozinho” nos celulares que pode ajudar a solucionar o problema.

No iPhone, acessando o app Saúde, o usuário pode ativar a opção de receber notificações em todos os momentos em que é necessário tomar um remédio. A ferramenta também conta com um apelo visual: é possível customizar o ícone que irá aparecer ao lado da notificação, escolhendo o tamanho e formato correspondente ao composto utilizado - como comprimido, gotas ou cápsulas, por exemplo - além da sua cor. O usuário pode até emparelhar o celular com o Apple Watch e receber os alertas pelo relógio.

Para habilitar a opção basta acessar o app nativo Saúde, clicar em Explorar e depois em medicamentos. Nesta tela, basta adicionar os remédios e os horários em que devem ser ministrados.

É possível emparelhar o app Saúde no Apple Watch e ser notificado no relógio Foto: Alice Labate/Estadão

Para dispositivos Android, não há uma configuração específica para ativar notificações de horários para medicamentos. Portanto, uma alternativa é configurar alarmes com as horas corretas para os remédios no app Relógio, do próprio sistema.

Modo hora de dormir

Os smartphones também tem opções para aqueles que têm dificuldade para pegar no sono à noite com o recurso Modo hora de dormir, no Android, e modo Sono, no iPhone. Esse tipo de configuração cria filtros de tempo de tela, para que o usuário possa se desconectar do aparelho perto da hora de ir para a cama - reduzindo a ansiedade proveniente do uso do aparelho antes de dormir, o que facilita o processo do sono.

O Modo hora de dormir, no Android, pode ser acessado entrando nas configurações do celular e indo na aba Bem-estar digital e controles parentais. Nesse recurso, o usuário pode ativar ou desativar a configuração e pode também definir a própria rotina de sono para que o celular fique inativo durante esse período, impedindo que o usuário utilize o celular na hora de dormir e pegue no sono mais facilmente.

Em aparelhos Apple, a configuração pode ser acessada no app do sistema Saúde. Para isso, basta selecionar a aba Sono e, em seguida, em Configurar sono. Assim, o usuário pode definir sua hora de dormir para que o celular não possa ser acessado durante o período definido.

Bem-estar

Além de recursos presentes nas configurações dos celulares, aplicativos também podem ajudar a monitorar a saúde.

Para usuários Android há o aplicativo Health Connect, disponível na loja de apps. Desenvolvido pelo Google, o objetivo da plataforma é juntar todas as informações dos aplicativos de saúde que o usuário tem no celular em uma plataforma só. As ferramentas contemplas funções de Atividade - que acompanha a rotina de exercícios físicos durante a semana -, Medidas corporais - onde é possível colocar informações como peso e altura - e Sono - que permite o usuário inserir informações sobre características e a qualidade de uma noite de sono.

Para tornar mais fácil a tarefa de beber água ao longo dia, há vários apps que estimulam esse hábito de forma interativa. O app Waterminder, por exemplo, calcula a meta diária de ingestão de líquidos conforme o gênero, peso, rotina de física e o clima da região que o usuário mora. Outro aplicativo que tem a mesma proposta é o Beber Água, que envia notificações ao usuário durante o dia para lembrar da meta de ingestão.

Além desses apps, há plataformas voltadas para a prática de atividade física, como o aplicativo Exercícios de Alongamento - na Apple Store, o nome do app muda para Alongamento e Flexibilidade - que disponibiliza tipos de exercícios de aquecimento para diferentes casos, como para alívio de dores e de preparação para uma série de atividades mais intensas. O Bodbot é outra opção. O app cria treinos personalizados para cada usuário com base em informações como objetivos e capacidade física, além de possuir uma função que recomenda dietas.

Voltado para saúde mental, o app Sanvello acompanha o estilo de vida do usuário e oferece aulas de meditação rápidas, possíveis de serem feitas durante o dia. O aplicativo Calm, por sua vez, tem como objetivo auxiliar usuários que têm problemas para dormir disponibilizando vídeos de meditação que vão de 3 a 25 minutos. O Rootd é outra plataforma de saúde mental voltada para pessoas que sofrem com ansiedade ou síndrome do pânico, disponibilizando um botão que pode ser acionado quando o usuário estiver se sentindo mal para receber auxílio com exercícios de respiração e meditação guiada com sons relaxantes.

Todos os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis para usuários Android e iOS (iPhone) no Google Play e na Apple Store, respectivamente.

O app Waterminder incentiva os usuários a beberem água Foto: Waterminder/Reprodução

Contato de emergência (bônus)

É possível, ainda, sempre ter salvos os contatos de pessoas próximas e até da polícia militar (190), do SAMU (192) ou dos bombeiros (193) para que o smartphone possa acioná-los automaticamente no caso de uma emergência.

Para ativar essa configuração em aparelhos Android, é necessário ir nas Configurações e depois em Segurança e emergência. Na nova aba, vá na opção Contato de emergência e clique no ícone do lápis para editar a configuração. Selecione Adicionar membro e escolha um ou mais contatos para serem os de emergência.

Em aparelhos Apple, essa configuração pode ser adicionada diretamente no app Saúde, clicando na sua foto de perfil. Na nova página, selecione a aba Ficha médica, e depois em Começar. Em seguida, clique em Adicionar contato para emergência e selecione contatos para serem emergenciais.

Para que a chamada seja realizada rapidamente, no Android basta clicar no botão de bloqueio do celular cinco vezes seguidas para o aparelho iniciar uma contagem regressiva que liga para a emergência. É possível alterar a configuração nos ajustes do celular para que o smartphone, no lugar da ligação, envie um SMS para os contatos de emergência com a localização em tempo real do usuário.

No iPhone, basta clicar no botão lateral e de volume ao mesmo tempo, e o celular faz a ligação automaticamente. Após o término da chamada, o aparelho envia sua localização em tempo real por mensagem para os seus contatos emergenciais.