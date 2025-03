Vencedor do Oscar como Melhor Animação, ‘Flow’ foi produzido em software gratuito; saiba qual

Na noite de domingo, dia 2, Flow marcou um momento histórico para o cinema da Letônia ao vencer o Oscar de Melhor Animação, tornando-se o primeiro filme do país báltico, com 1,8 milhão de habitantes, a conquistar uma indicação e a levar a estatueta. O filme se consagrou não só pelo feito histórico ao país, mas também por conquistar a estatueta sendo inteiramente criado em um software gratuito.

Flow, que não apresenta diálogos, conta a história de um gato preto solitário que, diante de uma repentina elevação do nível das águas, embarca relutantemente em uma jornada na companhia de um grupo improvável de animais, incluindo um golden retriever e uma imperturbável capivara.

Gints Zilbalodis, ao centro, discursando no Oscar após 'Flow' vencer como Melhor Animação. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP

PUBLICIDADE Para narrar essa história, o roteirista e diretor Gints Zilbalodis usou o Blender, um programa gratuito e de código aberto, lançado originalmente em 1995 e mantido pela Blender Foundation. O software oferece recursos como modelagem 3D, escultura digital, animação, renderização fotorrealista e edição de vídeo. Por ser de código aberto, desenvolvedores do mundo todo podem contribuir e aprimorar a ferramenta. Ao receber a estatueta, Zilbalodis agradeceu nominalmente ao Blender antes mesmo de citar os pais, o que gerou risos entre usuários do software em todo o mundo. “Obrigado ao Blender. Obrigado ao meu pai e a minha mãe. Obrigado aos meus gatos e cachorros”, disse ele. Em entrevista após a cerimônia, ele disse: “Qualquer criança agora tem ferramentas que são usadas para fazer filmes vencedores do Oscar, então acho que veremos todos os tipos de filmes interessantes sendo feitos por crianças que talvez não tivessem tido a chance de fazer isso antes”.

O que torna o Blender atraente

Para o blog do Blender, Zilbalodis contou que o projeto inteiro levou cerca de cinco anos e meio. Inicialmente trabalhando com animação 2D desenhada à mão, ele migrou para o 3D após perceber que poderia modelar objetos e movimentar a câmera de forma mais eficaz. Após concluir seu primeiro longa-metragem, Away, ele adotou o Blender em 2019, especialmente atraído pelo motor de renderização em tempo real EEVEE, que proporcionou maior velocidade e controle no desenvolvimento das cenas.

“Ao desenvolver meu primeiro longa, estruturei a história em torno de elementos que eram relativamente fáceis de animar. Evitei grandes multidões e efeitos complexos porque, no final, a maioria dos espectadores não pensa em quão difícil algo foi de criar”, contou o diretor ao portal do software. “Acho que um certo nível de ingenuidade é necessário ao começar um projeto.”

'Flow' acompanha a história de um gato preto preso em uma enchente gigantesca Foto: Mares Filmes/Divulgação

A equipe de Zilbalodis, composta por 15 a 20 pessoas, utilizou o software para tarefas que incluíram desde a modelagem e animação até simulações complexas de água, essenciais para a narrativa do filme. Segundo Zilbalodis, a capacidade do Blender de integrar múltiplas funções em uma única plataforma facilitou a colaboração e a eficiência da equipe, permitindo que artistas e desenvolvedores trabalhassem de forma coesa na realização do projeto.

Segundo o governo da Letônia, que financiou parte do filme, Flow custou US$ 3,8 milhões – Divertida Mente 2, em comparação, custou US$ 200 milhões. De acordo com o centro de cinema da Letônia, mais de 30 mil espectadores assistiram ao filme nos cinemas, tornando-o o filme mais assistido na história do país, à frente de Avatar e Titanic.

Outras produções conhecidas como Next Gen (Netflix) e The Man in the High Castle (Amazon) também utilizaram o software na criação de efeitos visuais. Grandes estúdios de games, como Ubisoft e Epic Games, da mesma forma adotaram o Blender em seus fluxos de trabalho.

A produção superou grandes concorrentes, como Robô Selvagem, da DreamWorks, e Divertida Mente 2, da Disney Pixar, para conquistar a estatueta. Embora também tenha disputado na categoria de Melhor Filme Internacional, foi derrotado pelo brasileiro Ainda Estou Aqui./Com AFP.