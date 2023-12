Conheça Pika, a nova ferramenta de inteligência artificial que cria vídeos a partir de textos

Está disponível ao público desde quarta-feira, 27, o Pika 1.0, uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) com foco em vídeos. O software, que foi lançado no fim de novembro e até então só podia ser acessado por lista de espera, é capaz de gerar e editar vídeos a partir de comandos de texto.

Criada pela startup PikaLabs, sediada em Palo Alto, Califórnia (EUA), a ferramenta permite que qualquer usuário, até mesmo amadores no universo do audiovisual, criem em poucos minutos vídeos curtos de diversos estilos, como animação 3D, anime, desenho animado e cinematográfico a partir de comandos de texto.

O software é gratuito e pode ser acessado neste site, fazendo login pelo Google ou pelo Discord. Além do comando em texto, também é possível realizar upload de fotos ou de vídeos já existentes para criar conteúdos a partir deles.

Juntamente do texto descritivo sobre o vídeo desejado, o usuário pode indicar o enquadramento, a proporção da imagem e a quantidade de frames por segundo. O vídeo é concluído cerca de 2 a 3 minutos após o envio do comando na plataforma, de acordo com o teste feito pela equipe do Estadão. Os clipes são gerados com três segundos, mas é possível editá-los, aumentando o tempo.

Segundo os criadores da IA, o intuito do Pika 1.0 é facilitar o processo de criação e edição de vídeos. “Quando iniciamos o Pika, há seis meses, queríamos ultrapassar os limites da tecnologia e projetar uma futura interface de criação de vídeo que fosse fácil e acessível a todos. Desde então, estamos orgulhosos de ter aumentado a comunidade Pika para meio milhão de usuários, que geram milhões de vídeos por semana”, disse a startup PikaLabs em comunicado.

Vídeos gerados pela ferramenta são concluídos em poucos minutos após o envio do comando na plataforma, de acordo com o teste feito pela equipe do Estadão. Foto: Reprodução/pika.art

A startup já arrecadou US$ 55 milhões durante o pré-lançamento do Pika 1.0. Entre os investidores, estão os fundadores de empresas de tecnologia como Quora, Hugging Face e Atlantic Records.