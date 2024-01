Vive atolado com notificações no celular? Aprenda como a lidar com elas

THE WASHINGTON POST - Os números dentro das furiosas bolhas de notificações em nossos telefones e telas de computador tornaram-se insignificantes.

Tenho 66.394 e-mails não lidos, 416 mensagens de voz não ouvidas e 316 alertas do meu banco. Há notificações que se acumulam para tudo, desde pedidos antigos de supermercado até notícias de última hora. Às vezes, só por diversão, clico em mudo e deixo as notificações do Slack se acumularem. Não sou nem o pior infrator. Uma pesquisa com amigos e colegas de trabalho encontrou mensagens de texto não lidas, notificações de mídias sociais e mensagens diretas na casa dos dois dígitos. Duas pessoas tinham mais de 300 mil e-mails ignorados.

Muitas notificações no smartphone podem ser irritantes Foto: Antonio Diaz/Adobe Stock

A esta altura, todos sabemos que não há prêmio para ler tudo e que lidar com todas as informações digitais que nos chegam não é possível, muito menos desejável. A vida é muito curta para ser desperdiçada com solicitações indesejadas de nossa atenção, especialmente por parte das empresas.

Mas deixar que esses números se acumulem nem sempre ajuda. Para qualquer pessoa estressada com seus números - que geralmente são de um tom de vermelho que causa ansiedade - temos algumas dicas para se livrar deles.

A única notificação com a qual você deve se preocupar

Primeiro você precisa lidar com algo com que vale a pena se preocupar: atualizações de software. Certifique-se de que seu telefone, tablets e computadores estejam executando os sistemas operacionais mais recentes para evitar falhas de segurança perigosas. Se não estiver interessado em uma grande atualização para uma versão totalmente nova - por exemplo, do Windows 10 para o 11 -, você ainda deve instalar todas as atualizações de segurança do seu sistema operacional atual. Procure em suas configurações por notificações que implorem para que você preste atenção.

Livre-se de tudo

Não vou ler 66.441 e-mails de jeito nenhum. Em vez disso, vou fingir um novo começo. Há muitas maneiras de fazer isso, dependendo do quanto você precisa acessar as mensagens antigas.

O método mais satisfatório, mas trabalhoso, é excluir tudo em suas várias caixas de entrada e aplicativos. Se houver coisas que você queira consultar mais tarde - textos pessoais, informações necessárias para o trabalho, qualquer coisa que possa aparecer em um processo judicial - isso não é recomendado. Em vez disso, você pode marcar todos os seus e-mails e mensagens como “lidos”. Seus aplicativos de caixa de entrada e mensagens terão a mesma aparência, mas os números e as bolhas desaparecerão até que algo novo chegue.

Se o simples fato de ver e-mails antigos for um fator estressante, mova tudo para uma pasta Arquivo, a melhor maneira de se livrar da vista e da mente. Alguns clientes de e-mail tornam difícil fazer isso de uma só vez, portanto, talvez seja necessário dedicar algum tempo à limpeza. Se quiser fazer algo semelhante com textos, você pode criar um backup e excluí-los do telefone ou do computador.

Finja que você se livrou de tudo

Limpar as caixas de entrada ou marcar as mensagens como lidas lhe dará um novo começo, mas os textos, alertas e e-mails começarão a chegar imediatamente. Se você não achar valor nesses alertas, poderá ocultá-los para sempre em seu smartphone. Em um iPhone, vá para Configurações → Notificações. Aqui, você pode entrar em cada aplicativo relevante e desativar a opção “Permitir notificações”. Se quiser que elas sejam exibidas apenas às vezes, você pode ativar o modo Não perturbe do seu telefone. Em um dispositivo Android, vá para a seção Notificações das Configurações e desative a opção que diz “Ponto de notificação nos ícones de aplicativos”.

Lidar de fato com as mensagens

Se um acúmulo de 300 mil mensagens for um problema para você, pessoal ou profissionalmente, é preciso fazer mais do que simplesmente se livrar das notificações.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Quando as pessoas se deparam com uma caixa de entrada grande e inchada, isso, de acordo com nossa pesquisa, tem um impacto negativo nos níveis de ansiedade e na sensação de controle sobre o trabalho”, diz Emma Russell, professora associada da University of Sussex Business School. Russell estuda o impacto do e-mail sobre a produtividade e o bem-estar das pessoas. Em uma recente revisão de pesquisas, sua equipe descobriu vários hábitos que são benéficos para as pessoas que usam e-mail. O primeiro é ter limites e informar às outras pessoas quando elas podem esperar notícias suas. Por exemplo, talvez você só verifique o e-mail durante o dia de trabalho e uma vez nos finais de semana. Você pode adicionar essa informação à sua assinatura de e-mail. Quanto às mensagens de texto, informe diretamente aos amigos e familiares ou use uma mensagem de ausência. Dizer às pessoas quais são seus limites é meio caminho andado - você também terá que se ater a eles.

Outro método é, sim, realmente examinar suas mensagens regularmente. Fazer a triagem de suas caixas de entrada não significa responder a tudo, mas identificar o que requer uma ação de acompanhamento, o que é apenas informativo e o que pode ser descartado. Você pode fazer isso diariamente ou uma vez por semana, mas tente escolher um cronograma e se ater a ele.

